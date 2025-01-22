properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 12:18

Published 22 января, 12:18

Modified 22 января, 12:20

Updated 22 января, 12:20

В минувшем году в МФЦ Прикамья стали доступны 144 новых услуги

В минувшем году в МФЦ Прикамья стали доступны 144 новых услуги

22 января 2025, 12:18
Фото: сайт губернатора и правительства региона.
До конца 2025 года не менее 20-ти востребованных жителями услуг будут переведены в электронный вид на портале «Госуслуги»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 22 января, провел рабочую встречу с министром информационного развития и связи Прикамья Петром Шиловских. Стороны обсудили ключевые итоги отрасли за 2024 год и планы на 2025 год, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Пермский край традиционно вошел в число регионов-лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы» (МФЦ). В 2024 году в новые помещения переехали три филиала — «Гремячинский», «Частинский», «Сивинский». Текущий и капитальный ремонты прошли еще в 11 филиалах. В обновлённых филиалах посетители могут получать весь комплекс услуг, предоставляемых на базе МФЦ, — их сейчас более 1,5 тысяч, в том числе 144 новых. Также сокращены сроки предоставления 15 услуг. Всего за 2024 год во всем Пермском крае было оказано 3,2 млн услуг.

Губернатор остановился на работе МФЦ и подчеркнул, что сейчас необходимо повысить доступность получения различных документов с помощью новых форматов, без работы с оператором. Махонин поручил краевому ведомству до конца 2025 года перевести не менее 20-ти востребованных жителями услуг в электронный вид на портале «Госуслуги».

По словам министра связи, пермяки оценили удобство онлайн-услуг: к началу текущего года два миллиона жителей края имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах, причем 1,7 млн активно пользуются порталом. Всего в электронной форме сегодня доступно 210 услуг, причем 23 услуги социальной и имущественной сфер оцифрованы в 2024 году.

В частности, Дмитрий Махонин в беседе напомнил, что сейчас перед краевым МИРСом стоит задача, чтобы связь и интернет была во всех населенных пунктах региона с численностью более 100 человек.

За минувший год обеспечены связью 19 малых населенных пунктов региона, в которых проживает от 100 до 500 человек. Таким образом, доступ к качественной связи и мобильному интернету получили четыре тысячи жителей. Установка базовых станций продолжится и в 2025 году, как в населённых пунктах, так и вдоль автомагистралей края.

#Политика#Махонин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика