В минувшем году в МФЦ Прикамья стали доступны 144 новых услуги

Posted 22 января, 12:18
Published 22 января, 12:18
Modified 22 января, 12:20
Updated 22 января, 12:20
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 22 января, провел рабочую встречу с министром информационного развития и связи Прикамья Петром Шиловских. Стороны обсудили ключевые итоги отрасли за 2024 год и планы на 2025 год, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Пермский край традиционно вошел в число регионов-лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы» (МФЦ). В 2024 году в новые помещения переехали три филиала — «Гремячинский», «Частинский», «Сивинский». Текущий и капитальный ремонты прошли еще в 11 филиалах. В обновлённых филиалах посетители могут получать весь комплекс услуг, предоставляемых на базе МФЦ, — их сейчас более 1,5 тысяч, в том числе 144 новых. Также сокращены сроки предоставления 15 услуг. Всего за 2024 год во всем Пермском крае было оказано 3,2 млн услуг.
Губернатор остановился на работе МФЦ и подчеркнул, что сейчас необходимо повысить доступность получения различных документов с помощью новых форматов, без работы с оператором. Махонин поручил краевому ведомству до конца 2025 года перевести не менее 20-ти востребованных жителями услуг в электронный вид на портале «Госуслуги».
По словам министра связи, пермяки оценили удобство онлайн-услуг: к началу текущего года два миллиона жителей края имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах, причем 1,7 млн активно пользуются порталом. Всего в электронной форме сегодня доступно 210 услуг, причем 23 услуги социальной и имущественной сфер оцифрованы в 2024 году.
В частности, Дмитрий Махонин в беседе напомнил, что сейчас перед краевым МИРСом стоит задача, чтобы связь и интернет была во всех населенных пунктах региона с численностью более 100 человек.
За минувший год обеспечены связью 19 малых населенных пунктов региона, в которых проживает от 100 до 500 человек. Таким образом, доступ к качественной связи и мобильному интернету получили четыре тысячи жителей. Установка базовых станций продолжится и в 2025 году, как в населённых пунктах, так и вдоль автомагистралей края.