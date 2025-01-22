В минувшем году в МФЦ Прикамья стали доступны 144 новых услуги

Пермский край традиционно вошел в число регионов-лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы» (МФЦ). В 2024 году в новые помещения переехали три филиала — «Гремячинский», «Частинский», «Сивинский». Текущий и капитальный ремонты прошли еще в 11 филиалах. В обновлённых филиалах посетители могут получать весь комплекс услуг, предоставляемых на базе МФЦ, — их сейчас более 1,5 тысяч, в том числе 144 новых. Также сокращены сроки предоставления 15 услуг. Всего за 2024 год во всем Пермском крае было оказано 3,2 млн услуг.