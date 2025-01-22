В Перми планируют отменить продажу билетов на транспорт за наличные

Posted 22 января, 14:22
Published 22 января, 14:22
Modified 22 января, 14:24
Updated 22 января, 14:24
В Перми весной этого года планируется изменить порядок продажи разовых билетов на проезд за наличные деньги. Сегодня соответствующий план департамента транспорта администрации Перми был представлен депутатам Гордумы, сообщают в мэрии.
Разовые билеты за наличные средства предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке. При этом параллельно будет увеличено количество пунктов продажи билетов, в том числе они появятся на железнодорожном и автовокзалах.
Продажу билетов водителями предполагается отменить. Таким образом, водитель будет полностью сконцентрирован на выполнении своей прямой обязанности — безопасной перевозке пассажиров и соблюдении графика движения. Кроме того, исключение человеческого фактора при оплате поможет избежать конфликтных ситуаций в салоне.
«На сегодняшний день лишь 2,5% пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными. Для безналичной оплаты создаются все условия — увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных. Дополнительно планируем увеличить количество точек, где пассажиры смогут купить разовый или долгосрочный билет, а также проработать вопрос их распространения на железнодорожном и автовокзалах», — комментируют в городском департаменте транспорта. .
В ведомстве также уточняют, что подобная практика применяется во многих крупных городах. Так, например, водители не продают билеты в наземном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга — пассажиры могут приобрести билеты за наличные в специальных кассах или оплатить проезд в салоне через валидатор.
Про первый выход на маршруты «автобусов-гармошек» написал в своем блоге губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По информации, опубликованной в блоге, автобус длиной 18,5 метров вмещает до 180 пассажиров — в полтора раза больше, чем у автобусов большого класса.