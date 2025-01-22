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Posted 22 января, 14:22

Published 22 января, 14:22

Modified 22 января, 14:24

Updated 22 января, 14:24

В Перми изменят порядок продажи разовых билетов на проезд за наличные

В Перми планируют отменить продажу билетов на транспорт за наличные

22 января 2025, 14:22
Фото: properm.ru.

В Перми изменят порядок продажи разовых билетов на проезд за наличные

Сюжет
Пермская езда
Весной в Перми воспользуются опытом столиц.

В Перми весной этого года планируется изменить порядок продажи разовых билетов на проезд за наличные деньги. Сегодня соответствующий план департамента транспорта администрации Перми был представлен депутатам Гордумы, сообщают в мэрии.

Разовые билеты за наличные средства предполагается распространять на одноразовом носителе, который пассажир должен будет приложить к валидатору и предоставить контролёру при проверке. При этом параллельно будет увеличено количество пунктов продажи билетов, в том числе они появятся на железнодорожном и автовокзалах.

Продажу билетов водителями предполагается отменить. Таким образом, водитель будет полностью сконцентрирован на выполнении своей прямой обязанности — безопасной перевозке пассажиров и соблюдении графика движения. Кроме того, исключение человеческого фактора при оплате поможет избежать конфликтных ситуаций в салоне.

«На сегодняшний день лишь 2,5% пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными. Для безналичной оплаты создаются все условия — увеличивается количество валидаторов в салоне, развивается мобильное приложение, снижается стоимость проездных. Дополнительно планируем увеличить количество точек, где пассажиры смогут купить разовый или долгосрочный билет, а также проработать вопрос их распространения на железнодорожном и автовокзалах», — комментируют в городском департаменте транспорта. .

В ведомстве также уточняют, что подобная практика применяется во многих крупных городах. Так, например, водители не продают билеты в наземном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга — пассажиры могут приобрести билеты за наличные в специальных кассах или оплатить проезд в салоне через валидатор.

Про первый выход на маршруты «автобусов-гармошек» написал в своем блоге губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По информации, опубликованной в блоге, автобус длиной 18,5 метров вмещает до 180 пассажиров — в полтора раза больше, чем у автобусов большого класса.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Проезд#Оплата проезда#Плата за проезд
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