properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 10:22

Published 22 января, 10:22

Modified 22 января, 10:23

Updated 22 января, 10:23

В Перми скончалась известная телеведущая Александра Черноок

В Перми простились с известной телеведущей

22 января 2025, 10:22
Фото: Скриншот сюжете телеканала ОТР.

В Перми скончалась известная телеведущая Александра Черноок

Александре Черноок было 85 лет.

Сегодня, 22 января, в Перми простились с известной телеведущей Александрой Черноок. Об этом стало известно благодаря близким бывшей журналистки.

Александра Черноок много лет вела собственную программу «Приглашайте в гости Машу» на телеканале «Урал-Информ ТВ», сотрудничала с другими пермскими СМИ. До телевизионной карьеры была сотрудником Межсоюзного дома творчества.

В 2021 году, уже будучи пенсионеркой, освоила TikTok, где выпускала вместе с внуком ролики в проекте TikTok_izba.

В минувшем году, 6 ноября, скончалась профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного университета (ПГНИУ), доктор биологических наук Лидия Переведенцева. Ей было 75 лет.

Читайте также:
В Перми скончался известный художник и видеооператор Владислав РашидовВ Перми изменится движение пяти автобусных маршрутовОт улицы Кобейна до проспекта Башлачева. Мифы и реалии рока в уральской топонимике
#Пермь#Культура#Умер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика