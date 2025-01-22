Posted 22 января, 10:22
Published 22 января, 10:22
Modified 22 января, 10:23
Updated 22 января, 10:23
Сегодня, 22 января, в Перми простились с известной телеведущей Александрой Черноок. Об этом стало известно благодаря близким бывшей журналистки.
Александра Черноок много лет вела собственную программу «Приглашайте в гости Машу» на телеканале «Урал-Информ ТВ», сотрудничала с другими пермскими СМИ. До телевизионной карьеры была сотрудником Межсоюзного дома творчества.
В 2021 году, уже будучи пенсионеркой, освоила TikTok, где выпускала вместе с внуком ролики в проекте TikTok_izba.
В минувшем году, 6 ноября, скончалась профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного университета (ПГНИУ), доктор биологических наук Лидия Переведенцева. Ей было 75 лет.