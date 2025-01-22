В Перми завершились съемки фильма о жертвах домашнего насилия, отсидевших за убийство

Автором идеи и режиссером фильма стала работающая во ФСИН Нина Изотова. Она посещает колонии и общается с женщинами, отбывающими наказание по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть человека». Нина решил снять документальный фильм, чтобы осветить острые социальные проблемы, такие как непринятие в обществе осужденных за убийство мужей женщин и различные испытания, через которые им приходится пройти после выхода из мест лишения свободы.