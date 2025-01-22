В Перми завершились съемки фильма о жертвах домашнего насилия, отсидевших за убийство

Posted 22 января, 07:00
Published 22 января, 07:00
Modified 22 января, 07:50
Updated 22 января, 07:50
В Перми завершились съемки документального фильма «Нечужие» (18+) о женщинах, пострадавших от домашнего насилия, оказавшихся в тюрьме за убийство своих мужей. Героини киноленты пытаются начать жизнь с чистого листа. Часть сцен снималась в исправительных колониях Прикамья.
Автором идеи и режиссером фильма стала работающая во ФСИН Нина Изотова. Она посещает колонии и общается с женщинами, отбывающими наказание по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть человека». Нина решил снять документальный фильм, чтобы осветить острые социальные проблемы, такие как непринятие в обществе осужденных за убийство мужей женщин и различные испытания, через которые им приходится пройти после выхода из мест лишения свободы.
Нина Изотова, режиссер:
— Для каждого освободившегося человека очень важны поддержка родных и близких… если, к примеру, мужчин дома ждут родные, то освободившихся женщин, как правило, на свободе никто не ждет. Общество достаточно агрессивно на них реагирует, трудоустроиться им практически невозможно. Поэтому освобождение воспринимается ими как серьезное испытание: свобода для них — это не только надежды и мечты, но и страхи и сомнения, поскольку никто не может гарантировать светлое будущее.
Режиссер стала лауреатом конкурса «Россия — взгляд в будущее 2024» и получила поддержку от Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) на съемки фильма. В 2023 году «Нечужие» получили субсидию из бюджета Прикамья по программе рибейта в размере более 330,5 тыс. рублей за подтвержденные затраты по подготовке съемок.
Как сообщает пресс-служба АНО «Пермская кинокомиссия», производством документального фильма занимается ООО «Продюсерский центр „Капризка“» при поддержке Союза Кинематографистов, ФПРК и Пермской кинокомиссии. Премьера «Нечужих» запланирована на лето нынешнего года.
«Нечужие» — единственный в Пермском крае проект социальной адаптации для женщин, которые отбыли срок за убийство. Его участницы не раз становились героинями наших публикаций.