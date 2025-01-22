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Posted 22 января, 12:55

Published 22 января, 12:55

Modified 22 января, 12:56

Updated 22 января, 12:56

В Прикамье количество бездомных животных за 5 лет сократилось на 3 тысячи особей

В Пермском крае бездомных животных за пять лет стало меньше на 3 тысячи особей

22 января 2025, 12:55
Фото: properm.ru.

В Прикамье количество бездомных животных за 5 лет сократилось на 3 тысячи особей

Способствовало сокращению бездомных животных введение санкций за самовыгул.

За последние пять лет количество животных на улицах населенных пунктов Пермского края уменьшилось в среднем на 3 тыс. особей. Такие данные на заседании комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению регионального парламента озвучил заместитель начальника краевой Госветинспекции Евгений Доронин-Доргелинский, сообщает пресс-служба ЗС.

По словам чиновника, на эту тенденцию, в том числе, повлияло и установление административной ответственности за самовыгул животных.

Также замначальника Госветинспекции рассказал депутатам о создании в территориях Прикамья приютов для содержания животных без владельцев.

Сейчас ведомство работает над созданием межмуниципальных приютов. В августе 2024 года принято решение о выделении субсидии и обустройстве межмуниципального приюта на территории Соликамского городского округа для содержания животных, отловленных на территориях муниципальных образований, входящих в ассоциацию «Верхнекамье» и Александровского муниципального округа. Общая стоимость всех затрат на создание и укомплектование межмуниципального приюта составит 44 млн. рублей.

В Юсьве по иску прокурора суд взыскал с муниципального округа компенсацию морального вреда в пользу мальчика, которого покусала бездомная собака.

#Общество#Бездомные животные#Бездомные собаки#Бездомные
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