В Пермском крае бездомных животных за пять лет стало меньше на 3 тысячи особей

Сейчас ведомство работает над созданием межмуниципальных приютов. В августе 2024 года принято решение о выделении субсидии и обустройстве межмуниципального приюта на территории Соликамского городского округа для содержания животных, отловленных на территориях муниципальных образований, входящих в ассоциацию «Верхнекамье» и Александровского муниципального округа. Общая стоимость всех затрат на создание и укомплектование межмуниципального приюта составит 44 млн. рублей.