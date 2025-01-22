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Posted 22 января, 02:07

Published 22 января, 02:07

Modified 22 января, 02:09

Updated 22 января, 02:09

Власти Перми назвали необычные имена рожденных в 2024 году детей

Виссарион и Хистория. Какими именами пермяки называли своих детей в 2024 году

22 января 2025, 02:07
Фото: Изображение Midjourney.

Власти Перми назвали необычные имена рожденных в 2024 году детей

Сюжет
Дети
В минувшем году в Перми родились почти 11 тыс. малышей

Мэрия Перми назвала самые необычные имена детей, рожденных в 2024 году. Так в нашем городе родились Виссарион, Дионис, Ярополк, Хистория, Моника и Лолита.

По данным городского управления ЗАГС, в прошлом году в краевом центре родилось более 10,8 тысяч детей, в том числе 5639 мальчиков и 5173 девочки. В 2024 году в Перми родилось 116 двоен.

Многим детям дали необычные имена. Мальчиков называли Алфей, Лучезар, Антей, Кир, Дамиан, Климентий, Виссарион, Михей, Велан, Илларион, Тимерлан, Парфён, Соломон, Спартак, Адем, Рэм, Клим, Рауль, Майк, Мартин, Лука, Леон, Вахтанг, Владлен, Климент, Фадей, Дионис, Адиль, Авдей, Ярополк, Элай, Марко, Ричард, Радомир, Дастан, Евсей, Кристьян, Кузьма, Серафим. В число необычных имен пресс-служба мэрии включила такие имена как Леонид, Сергей, Борис, Игорь.

Среди нестандартных женских имен в ЗАГСе отметили Элану, Алишу, Юну, Монику, Изабель, Фому, Микаэллу, Монику, Устинью, Таину, Ариелу, Хисторию, Иву, Афелию, Северину. Также в число необычных имен включили Нину, Любовь и Маргариту. Популярными именами стали Александр, Мария, Артем, Анна, Михаил.

В прошлом году в Перми поженились 7 815 пар. Проведено чествование 940 юбилейных супружеских пар, из которых 141 — «золотые», 20 — «серебряные».

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#Пермь#Дети#Загс#Статистика ЗАГС#Имена#Популярные имена
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