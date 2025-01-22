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Posted 22 января, 04:12

Published 22 января, 04:12

Modified 22 января, 04:14

Updated 22 января, 04:14

Завершено расследование дела о взятках топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

Завершено расследование дела о взятках топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

22 января 2025, 04:12
Фото: textile.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Его обвиняют в получении 4 млн рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношение заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания», входящего в холдинг «Чайковский текстиль» Владимира Демчика. Его обвиняют в получении взятки от гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» и депутата Княгинского муниципального округа Нижегородской области Александра Свистунова, сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что в 2017 году Минобороны России заключило более 20 государственных контрактов с АО «Княгинская швейная фабрика» на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил РФ. Общая сумма контрактов — более полумиллиарда рублей. Демчик получил от Свистунова 4 млн рублей за общее покровительство при приемке вещевого имущества, изготавливаемого АО «Княгинская швейная фабрика». В отношение первого возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В отношение второго — по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере).

В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователи наложили на имущество Демчика арест на общую сумму более 100 млн рублей, на имущество Свистунова — на общую сумму свыше 35 млн рублей.

Демчику по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Возле кормушки#Уголовное дело#Коррупция
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