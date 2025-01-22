Завершено расследование дела о взятках топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

Следствием установлено, что в 2017 году Минобороны России заключило более 20 государственных контрактов с АО «Княгинская швейная фабрика» на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил РФ. Общая сумма контрактов — более полумиллиарда рублей. Демчик получил от Свистунова 4 млн рублей за общее покровительство при приемке вещевого имущества, изготавливаемого АО «Княгинская швейная фабрика». В отношение первого возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В отношение второго — по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере).