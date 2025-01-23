Бодипозитивщицы российской эстрады начали массово худеть

Актриса театра и кино Кристина Бабушкина рассказала, что понимает необходимость поддержания себя в форме, однако из-за большой занятости у неё редко получается посещать спортзал. С её графиком, когда весь день работаешь, а вечером играешь в спектакле, на диете сидеть непросто. Она также призналась, что ей, как и всем людям, иногда хочется расслабиться и вкусно поесть. Поэтому актриса не исключает, что когда-нибудь и ей, как и многим другим публичным людям, нужно будет искать новые способы поддержания фигуры.