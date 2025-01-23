Бодипозитивщицы российской эстрады начали массово худеть

Posted 23 января, 12:28
Published 23 января, 12:28
Modified 23 января, 12:28
Updated 23 января, 12:28
Каждый человек является уникальным и заслуживает уважения независимо от внешности. Однако если есть возможность стать лучшей версией себя, то почему бы её не использовать? Примером могут послужить многие знаменитости. Так, Полина Гагарина похудела на 40 килограммов и сейчас, в свои 37, выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова смогла сбросить 84 килограмма и не потерять свою харизму, а Елена Степаненко похудела на 40 килограммов после развода с Евгением Петросяном. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Также выяснилось, что бодипозитивщицы смотрят на себя в зеркало с большим позитивом, если видят, что лишние килограммы уходят. В нашей стране в прошлом году было запущено производство средства от ожирения на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед», которая является производителем препарата «Велгия», поставляет данное средство в российские аптеки в рамках стратегии импортозамещения. Оно предназначено для пациентов с метаболическими нарушениями, такими как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа.
Актриса театра и кино Кристина Бабушкина рассказала, что понимает необходимость поддержания себя в форме, однако из-за большой занятости у неё редко получается посещать спортзал. С её графиком, когда весь день работаешь, а вечером играешь в спектакле, на диете сидеть непросто. Она также призналась, что ей, как и всем людям, иногда хочется расслабиться и вкусно поесть. Поэтому актриса не исключает, что когда-нибудь и ей, как и многим другим публичным людям, нужно будет искать новые способы поддержания фигуры.