Posted 23 января, 03:59
Published 23 января, 03:59
Modified 23 января, 04:59
Updated 23 января, 04:59
Часть Мотовилихинского района осталась без света. Электроэнергию отключили еще вчера, 22 января, в 23:30 в микрорайоне Язовая, в частных жилых домах, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь». По информации подписчиков канала, сначала пермякам обещали возобновить подачу электроэнергии до 03:00, теперь сроки сдвинулись уже до 10:00.
От улицы 1905 года до Ивановской нет света и не работают светофоры, сообщают подписчики канала. Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» о причинах случившегося и сроках восстановления подачи электроэнергии. Там ответили, что электроснабжение по улице Ивановской включено в 08:00. Ответ по микрорайону Язовая ожидается.
UPD. Ответ по отключению света доступен в новости по ссылке.