Часть Мотовилихинского района осталась без света

От улицы 1905 года до Ивановской нет света и не работают светофоры, сообщают подписчики канала. Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» о причинах случившегося и сроках восстановления подачи электроэнергии. Там ответили, что электроснабжение по улице Ивановской включено в 08:00. Ответ по микрорайону Язовая ожидается.