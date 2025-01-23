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Posted 23 января, 03:59

Published 23 января, 03:59

Modified 23 января, 04:59

Updated 23 января, 04:59

Часть Мотовилихи в ночь на 23 января осталась без электричества

Часть Мотовилихинского района осталась без света

23 января 2025, 03:59
Фото: 1MI.

Часть Мотовилихи в ночь на 23 января осталась без электричества

Сюжет
Коммунальный рай
Пермяки жалуются на отключение в Telegram-каналах.

Часть Мотовилихинского района осталась без света. Электроэнергию отключили еще вчера, 22 января, в 23:30 в микрорайоне Язовая, в частных жилых домах, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь». По информации подписчиков канала, сначала пермякам обещали возобновить подачу электроэнергии до 03:00, теперь сроки сдвинулись уже до 10:00.

От улицы 1905 года до Ивановской нет света и не работают светофоры, сообщают подписчики канала. Корреспондент Properm.ru направила запрос в пресс-службу филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» о причинах случившегося и сроках восстановления подачи электроэнергии. Там ответили, что электроснабжение по улице Ивановской включено в 08:00. Ответ по микрорайону Язовая ожидается.

UPD. Ответ по отключению света доступен в новости по ссылке.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь»
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Отключение электричества#Отключение света#Мотовилихинский район
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