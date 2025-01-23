Еще одну «Хлебницу» закрыли на 60 суток из-за антисанитарии

Posted 23 января, 10:43
Published 23 января, 10:43
Modified 23 января, 10:45
Updated 23 января, 10:45
Судья Индустриального районного суда Марина Мациевская сегодня, 23 января, удовлетворила требования Роспотребнадзора и приостановила работу пекарни «Хлебница» на ул. Советской Армии, 27. О вынесенном решении журналисту Properm.ru рассказали в суде.
Это уже пятый пункт продаж выпечки и готовой еды в Перми, закрытый по требованию Роспотребнадзора. Начиная с Нового года. Ранее тот же суд приостановил работу двух пекарен на ул. Мира, 89, а и 106а. В Свердловском районном суде постановления выносились в отношении «Хлебницы» на ул. Куйбышева, 65 и заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10. Кроме того, Дзержинский районный суд наложил обеспечительные мера на деятельность пекарни на проспекте Парковый, 9в.
Все «Хлебницы» закрывают из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).
В ходе проведённых сотрудниками органов Роспотребнадзора проверок деятельности заведений общепита сети ИП Юлии Гагариной были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации покупателям.
Сразу после нового года стало известно, что в последние дни декабря более 80 человек обратились к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Были выявлены энтерит и сальмонеллез. После чего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидрасследование, а в СУ СКР возбудили уголовное дело. Гагарина и исполнительный директор сети Ксения Троицкая отправились под домашний арест.