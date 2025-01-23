Еще одну «Хлебницу» закрыли на 60 суток из-за антисанитарии

Это уже пятый пункт продаж выпечки и готовой еды в Перми, закрытый по требованию Роспотребнадзора. Начиная с Нового года. Ранее тот же суд приостановил работу двух пекарен на ул. Мира, 89, а и 106а. В Свердловском районном суде постановления выносились в отношении «Хлебницы» на ул. Куйбышева, 65 и заготовочного цеха на ул. Емельяна Ярославского, 10. Кроме того, Дзержинский районный суд наложил обеспечительные мера на деятельность пекарни на проспекте Парковый, 9в.