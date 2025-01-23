Главу муниципалитета в Прикамье наказали за увольнение сотрудников Дворца культуры

Прокуратура после обращения сотрудников с привлечением специалистов региональной Государственной инспекции труда провела проверку соблюдения трудового законодательства. Надзорными мероприятиями выявлены нарушения при реализации учреждением процедуры сокращения работников, в том числе факты прекращения трудовых отношений с сотрудниками до истечения срока уведомления об увольнении.