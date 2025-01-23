Главу муниципалитета в Прикамье наказали за увольнение сотрудников Дворца культуры

Posted 23 января, 11:22
Published 23 января, 11:22
Modified 23 января, 11:23
Updated 23 января, 11:23
Прокуратура Добрянки проверила обращения сотрудников МБУК «Дворец культуры и спорта им. А. Д. Черкасова» из Полазны, которые пожаловались на незаконные увольнения. О результатах проверки сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Прокуратура после обращения сотрудников с привлечением специалистов региональной Государственной инспекции труда провела проверку соблюдения трудового законодательства. Надзорными мероприятиями выявлены нарушения при реализации учреждением процедуры сокращения работников, в том числе факты прекращения трудовых отношений с сотрудниками до истечения срока уведомления об увольнении.
По итогам проверки прокурором принесены протесты на незаконные приказы об увольнении, которые были отменены. Трудовые права работников восстановлены.
По выявленным нарушениям главе администрации Добрянского городского округа Дмитрию Антонову и директору учреждения культуры Артёму Балаухину внесены представления. Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
Ранее прокурор Краснокамска добился увольнения чиновника краснокамской мэрии — первого заместителя главы Антона Максимчука в связи с утратой доверия.