properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 08:57

Published 23 января, 08:57

Modified 23 января, 09:00

Updated 23 января, 09:00

Годовая инфляция в Пермском крае в декабре 2024 превысила инфляцию по России

Годовая инфляция в Прикамье в декабре оказалась выше, чем по России

23 января 2025, 08:57
Фото: 1MI.

Годовая инфляция в Пермском крае в декабре 2024 превысила инфляцию по России

Из товаров ощутимо подорожали помидоры, огурцы и кухонная мебель.

Годовая инфляция в Пермском крае в декабре прошлого года выросла относительно ноября на 0,67 п. п. — до 9,86%. Это выше показателя по России в целом, установившегося на уровне 9,52%.

Основные причины ускорения инфляции в Прикамье:

  • высокий потребительский спрос,
  • увеличение издержек производителей и поставщиков,
  • снижение предложения на отдельных товарных рынках и произошедшее ослабление рубля.

Продовольственные товары

Как сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского Главного Управления Банка России, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в декабре повысился до 11,53% (в ноябре — 10,17%). Ускорился годовой рост цен на питьевое молоко, сыр и сливочное масло, а также на свинину, говядину и мясные полуфабрикаты. Кроме того, замедлилось годовое снижение цен на охлажденную и мороженную курицу.

А затраты производителей тепличных овощей продолжили увеличиваться. У них подорожали электричество, логистика и оплата труда. Поэтому помидоры и огурцы в магазинах ощутимо подорожали.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре вырос до 5,46%, для сравнения, в ноябре он составлял 4,85%. Здесь также зарегистрирован рост затрат производителей и поставщиков на логистику и оплату труда.

В результате в годовом выражении смартфоны и электрочайники дешевели медленнее, чем месяцем ранее. Стали расти цены на кухонные шкафы и столы, стиральные машины и пылесосы. Кроме того, некоторое сокращение предложения топлива на внутреннем рынке и рост затрат автозаправочных станций, в том числе, и на логистику, привели к увеличению годовых темпов прироста цен на основные марки бензина.

Услуги

Статистика показывает, что темп прироста цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении понизился до 12,90% (в ноябре было 13,13%). В отличие от 2023 года пермякам были доступны прямые рейсы в Турцию, в связи с этим годовое удорожание перелетов в эту страну замедлилось.

Кроме того, на рынке съемного жилья увеличилось количество предложений. Поэтому годовое удорожание аренды однокомнатных квартир снизилось.

Читайте также:
Подорожало все, кроме АИ-98. Как изменились цены на бензин и дизель в ПрикамьеПермский край лидирует в Приволжье по стоимости фиксированного набора товаров и услугКапремонт, бензин и соленая сельдь: как выросли цены для пермяков в ноябре
#Общество#Пермь#Цены#Инфляция#Статистика#Потребительские цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика