Годовая инфляция в Прикамье в декабре оказалась выше, чем по России

В результате в годовом выражении смартфоны и электрочайники дешевели медленнее, чем месяцем ранее. Стали расти цены на кухонные шкафы и столы, стиральные машины и пылесосы. Кроме того, некоторое сокращение предложения топлива на внутреннем рынке и рост затрат автозаправочных станций, в том числе, и на логистику, привели к увеличению годовых темпов прироста цен на основные марки бензина.