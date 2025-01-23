Годовая инфляция в Прикамье в декабре оказалась выше, чем по России

Posted 23 января, 08:57
Published 23 января, 08:57
Modified 23 января, 09:00
Updated 23 января, 09:00
Годовая инфляция в Пермском крае в декабре прошлого года выросла относительно ноября на 0,67 п. п. — до 9,86%. Это выше показателя по России в целом, установившегося на уровне 9,52%.
Основные причины ускорения инфляции в Прикамье:
Как сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского Главного Управления Банка России, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в декабре повысился до 11,53% (в ноябре — 10,17%). Ускорился годовой рост цен на питьевое молоко, сыр и сливочное масло, а также на свинину, говядину и мясные полуфабрикаты. Кроме того, замедлилось годовое снижение цен на охлажденную и мороженную курицу.
А затраты производителей тепличных овощей продолжили увеличиваться. У них подорожали электричество, логистика и оплата труда. Поэтому помидоры и огурцы в магазинах ощутимо подорожали.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре вырос до 5,46%, для сравнения, в ноябре он составлял 4,85%. Здесь также зарегистрирован рост затрат производителей и поставщиков на логистику и оплату труда.
В результате в годовом выражении смартфоны и электрочайники дешевели медленнее, чем месяцем ранее. Стали расти цены на кухонные шкафы и столы, стиральные машины и пылесосы. Кроме того, некоторое сокращение предложения топлива на внутреннем рынке и рост затрат автозаправочных станций, в том числе, и на логистику, привели к увеличению годовых темпов прироста цен на основные марки бензина.
Статистика показывает, что темп прироста цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении понизился до 12,90% (в ноябре было 13,13%). В отличие от 2023 года пермякам были доступны прямые рейсы в Турцию, в связи с этим годовое удорожание перелетов в эту страну замедлилось.
Кроме того, на рынке съемного жилья увеличилось количество предложений. Поэтому годовое удорожание аренды однокомнатных квартир снизилось.