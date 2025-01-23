Краевой министр переходит на работу в мэрию Перми

Posted 23 января, 12:38
Published 23 января, 12:38
Modified 23 января, 12:39
Updated 23 января, 12:39
Артем Балахнин покидает пост министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. По информации источника «Коммерсант-Прикамье», он уволится с должности 3 февраля.
По данным СМИ, Балахнин займет должность замглавы Перми, отвечающего за коммунальный блок. Сейчас на этой позиции трудится замглавы Игорь Субботин, который покидает мэрию. По данным портала «ВКурсе», чиновник станет советником главы Перми.
Ранее Балахнин работал в структурах ПАО «Т Плюс». В марте 2020 года начал работу в министерстве ЖКХ в должности заместителя министра. Курировал сферу теплоснабжения и реализацию региональной программы по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах Прикамья. В ноябре 2020 года был назначен главой министерства тарифного регулирования и энергетики края. Министром ЖКХ края назначен в октябре 2021 года.