Краевой министр переходит на работу в мэрию Перми

Ранее Балахнин работал в структурах ПАО «Т Плюс». В марте 2020 года начал работу в министерстве ЖКХ в должности заместителя министра. Курировал сферу теплоснабжения и реализацию региональной программы по модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах Прикамья. В ноябре 2020 года был назначен главой министерства тарифного регулирования и энергетики края. Министром ЖКХ края назначен в октябре 2021 года.