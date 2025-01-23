Масштабная коммунальная авария произошла в Березниках

Posted 23 января, 14:07
Published 23 января, 14:07
Modified 23 января, 14:09
Updated 23 января, 14:09
По информации Березниковского водоканала, сегодня, 23 января, с 20:00 до 18:00 24 января, в связи с аварийной ситуацией на водозаборе Усолка, будет отключено водоснабжение в сотнях домов и десятках социальных объектов города. Об этом сообщают в Березниковской администрации.
Горожан просят кипятить воду после ее подачи в систему водоснабжения.
В ноябре Березники из-за аварийного отключения электроснабжения частично оставались без воды и света.
Со 2 по 7 ноября, из-за аварий на ЛЭП Березники и населенные пункты округа оставались без электричества и воды.