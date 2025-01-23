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Posted 23 января, 14:07

Published 23 января, 14:07

Modified 23 января, 14:09

Updated 23 января, 14:09

В Березниках произошла авария на водозаборе Усолка

Масштабная коммунальная авария произошла в Березниках

23 января 2025, 14:07
Фото: 1MI.

В Березниках произошла авария на водозаборе Усолка

Сюжет
Коммунальный рай
Значительная часть города осталась без воды.

По информации Березниковского водоканала, сегодня, 23 января, с 20:00 до 18:00 24 января, в связи с аварийной ситуацией на водозаборе Усолка, будет отключено водоснабжение в сотнях домов и десятках социальных объектов города. Об этом сообщают в Березниковской администрации.

Горожан просят кипятить воду после ее подачи в систему водоснабжения.

В ноябре Березники из-за аварийного отключения электроснабжения частично оставались без воды и света.

Со 2 по 7 ноября, из-за аварий на ЛЭП Березники и населенные пункты округа оставались без электричества и воды.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Жкх#Березники
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