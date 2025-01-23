Метеорологи рассказали про аномалии января в Прикамье

В ряде территорий Прикамье ночью воздух охладился ниже -25˚С. Морозно было не только на севере: в Вае, Березниках, Чермозе, Губахе, но и на юге региона: в Бисере, Осе, Чернушке. Минимальная температура для Перми составила -21,5˚С, это также пока самая холодная ночь с начала зимы. Холоднее всего было в Осе -29,0˚С и в Вае (в срок наблюдений -30˚С).