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Posted 23 января, 05:38

Published 23 января, 05:38

Modified 23 января, 05:43

Updated 23 января, 05:43

Ожидается ли похолодание в январе в Прикамье? Отвечают метеорологи

Метеорологи рассказали про аномалии января в Прикамье

23 января 2025, 05:38
Фото: properm.ru.

Ожидается ли похолодание в январе в Прикамье? Отвечают метеорологи

Метеорологи сказали, какая ночь была самой холодной в январе в Прикамье

Ночь на 23 января стала самой холодной в нынешнем январе в Пермском крае, утверждает профессор ПГНИУ Андрей Шихов. Если верить среднесрочным прогнозам, утверждает метеоролог в своем канале «Опасные природные явления», более морозной ночи до конца месяца не предвидится.

В ряде территорий Прикамье ночью воздух охладился ниже -25˚С. Морозно было не только на севере: в Вае, Березниках, Чермозе, Губахе, но и на юге региона: в Бисере, Осе, Чернушке. Минимальная температура для Перми составила -21,5˚С, это также пока самая холодная ночь с начала зимы. Холоднее всего было в Осе -29,0˚С и в Вае (в срок наблюдений -30˚С).

До конца января, утверждает метеоролог, станет значительно теплее, даже до слабых оттепелей. Январь 2025 года уже почти точно окажется в четверке самых теплых в истории наблюдений в Перми и в Пермском крае.

Но самым теплым он не станет, это место с большим отрывом у января 2007 года. Нынче погода ближе к показателям 1949 года. Но он был аномальнее нынешнего, тогда отклонение температуры от нормы достигло 8,6 градуса., а средняя температура воздуха была -6,5˚С. Похожая погода была в 2020 году (-6,5˚С).

Нынешняя январская аномалия в Пермском крае редкая, утверждает Шихов, но не исключительная, в отличие от погоды в западной части Европейской территории России. Там ожидается очередной мощный вынос тропического воздуха из Средиземноморья, сход остатков снежного покрова и многочисленные температурные рекорды.

Сегодня, 23 января сменится атмосферная циркуляция, утверждают метеорологи Пермского ЦГМС. В Прикамье в эти дни ожидается небольшое потепление.

Если прошлая ночь из-за влияния Скандинавского антициклона была ясной и без осадков. Ветер был преимущественно западный 4–9 м/с, то сегодня днём с приближением ложбины с фронтальным разделом небо затянут облака. В регион прийдут небольшие и умеренные снегопады. В Перми ожидается небольшой снег, ветер повернёт на южный и усилится до 13–15 м/с, формируя позёмки и низовые метели.

Минувшей ночью еще было холодно: температура воздуха опускалась до -28…-23°С, в горах и низинах до -33°С, в Перми — -25…-23°С.

Сегодня днем метеорологи обещают потепление — до -14…-11°С. В горах и низинах — -19°С. По северу ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, по югу местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения. Ветер южный 9-14 м/с

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