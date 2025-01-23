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Posted 23 января, 02:51

Published 23 января, 02:51

Modified 23 января, 02:53

Updated 23 января, 02:53

В Сивинском округе простятся с погибшим на СВО 61-летним Сергеем Кудрявцевым

На СВО погиб 61-летний старший стрелок из Пермского края

23 января 2025, 02:51
Фото: пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа.

В Сивинском округе простятся с погибшим на СВО 61-летним Сергеем Кудрявцевым

Сюжет
Военная операция на Украине
Спецоперация продолжается на протяжении почти трех лет.

В ходе СВО погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Сергей Кудрявцев. О мужчине известно, что он родился 14 марта 1963 года. В зоне проведения СВО служил старшим стрелком, носил звание рядового.

Сергея Кудрявцева не стало 20 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». Остались ли у военнослужащего родные и близкие, чиновники не уточняют. Церемония прощания состоится сегодня, 23 января, в 12:00, в селе Буб. Траурный митинг начнется в 13:00 в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, 19).

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Власти и родственники погибших публикуют сообщения о тех, кого не стало в ходе проведения спецоперации, но общего перечня погибших военнослужащих нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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