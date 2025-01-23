На СВО погиб 61-летний старший стрелок из Пермского края

Сергея Кудрявцева не стало 20 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». Остались ли у военнослужащего родные и близкие, чиновники не уточняют. Церемония прощания состоится сегодня, 23 января, в 12:00, в селе Буб. Траурный митинг начнется в 13:00 в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, 19).