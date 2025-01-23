Опьяненный пермяк с кокаином и мефедроном в машине устроил ДТП с КамАЗом

Posted 23 января, 09:50
Published 23 января, 09:50
Modified 23 января, 09:52
Updated 23 января, 09:52
Следователи отдела МВД России «Пермский» окончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Пермского муниципального округа. Парню предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, и незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Во время расследования выяснилось, что молодой мужчина совершил преступления в июле минувшего года. Утром он приехал в Пермь на своем автомобиле Chevrolet Cruze. В городе он купил наркотик, употребил часть запрещенного товара и поехал домой. Будучи в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый не справился с управлением и на 23-м километре автодороги «Пермь — Усть-Качка» врезался в спецтранспорт для обслуживания дорог ЭД600АК на шасси КамАЗ. В результате ДТП два пассажира в салоне иномарки получили тяжкие телесные повреждения. Водитель также получил различные травмы. Всех троих госпитализировали в больницу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, при осмотре личных вещей виновника ДТП сотрудники полиции нашли в его поясной сумке семь пакетиков с мефедроном и кокаином. Кроме того, при обследовании иномарки в автомобильной подушке обнаружено еще 95 пакетиков с синтетическим наркотиком. Помимо этого, полиция выяснила, что парень ранее привлекался к административной ответственности за непрохождение медицинского освидетельствования по требованию должностного лица. За это он был лишен водительских прав.
На время расследования злоумышленник находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовное дело о преступлениях по ч. 1 ст. 264.1, п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 и ч. 2 ст. 228 УК РФ направили в суд, который рассмотрит его по существу.