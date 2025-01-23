Опьяненный пермяк с кокаином и мефедроном в машине устроил ДТП с КамАЗом

Во время расследования выяснилось, что молодой мужчина совершил преступления в июле минувшего года. Утром он приехал в Пермь на своем автомобиле Chevrolet Cruze. В городе он купил наркотик, употребил часть запрещенного товара и поехал домой. Будучи в состоянии наркотического опьянения, обвиняемый не справился с управлением и на 23-м километре автодороги «Пермь — Усть-Качка» врезался в спецтранспорт для обслуживания дорог ЭД600АК на шасси КамАЗ. В результате ДТП два пассажира в салоне иномарки получили тяжкие телесные повреждения. Водитель также получил различные травмы. Всех троих госпитализировали в больницу.