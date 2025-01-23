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Posted 23 января, 04:55

Published 23 января, 04:55

Modified 23 января, 04:57

Updated 23 января, 04:57

Стало известно, почему отключили свет в пермском микрорайоне Язовая

Пермские энергетики прокомментировали отключение света в микрорайоне Язовая

23 января 2025, 04:55
Фото: fusionbrain.ai.

Стало известно, почему отключили свет в пермском микрорайоне Язовая

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Коммунальный рай
Электроснабжения в частном секторе не было с ночи.

Пермские энергетики прокомментировали отключение электроэнергии в части Мотовилихинского района.

В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили корреспонденту Properm.ru, что в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция №2185 запитана от передвижной дизель-электростанции. Это позволило обеспечить электроснабжение потребителей по ул. Новозвягинская, Березниковская, Зеленая.

Ранее в Telegram-канале «ЧП Пермь» появилась информация, что в микрорайоне Язовая нет света еще с 23:30 22 января. Кроме того, анонимы обращали внимание, что не включены фонари и светофоры на Ивановской — позже выяснилось, что электроснабжение уже восстановлено.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Отключение электричества#Пермэнерго#Отключение света#Мотовилихинский район
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