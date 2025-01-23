Пермские энергетики прокомментировали отключение света в микрорайоне Язовая

Posted 23 января, 04:55
Published 23 января, 04:55
Modified 23 января, 04:57
Updated 23 января, 04:57
Пермские энергетики прокомментировали отключение электроэнергии в части Мотовилихинского района.
В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили корреспонденту Properm.ru, что в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция №2185 запитана от передвижной дизель-электростанции. Это позволило обеспечить электроснабжение потребителей по ул. Новозвягинская, Березниковская, Зеленая.
Ранее в Telegram-канале «ЧП Пермь» появилась информация, что в микрорайоне Язовая нет света еще с 23:30 22 января. Кроме того, анонимы обращали внимание, что не включены фонари и светофоры на Ивановской — позже выяснилось, что электроснабжение уже восстановлено.