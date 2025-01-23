Пермские энергетики прокомментировали отключение света в микрорайоне Язовая

Ранее в Telegram-канале «ЧП Пермь» появилась информация, что в микрорайоне Язовая нет света еще с 23:30 22 января. Кроме того, анонимы обращали внимание, что не включены фонари и светофоры на Ивановской — позже выяснилось, что электроснабжение уже восстановлено.