Пермский оперный театр выдвинут на премию «Золотая маска» в четырех номинациях

Кроме того, в номинации «Лучшая работа дирижера. Опера» выдвинут Валерий Платонов, бывший дирижер Пермской оперы, сообщает пресс-служба театра. Сейчас на премию «Золотая маска» претендует его работа над спектаклем «В ночь лунного затмения» (12+) Башкирского театра оперы и балета.