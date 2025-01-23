Пермский оперный театр выдвинут на премию «Золотая маска» в четырех номинациях

Posted 23 января, 04:37
Published 23 января, 04:37
Modified 23 января, 04:39
Updated 23 января, 04:39
Пермский театр оперы и балета выдвинут на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в четырех номинациях:
Кроме того, в номинации «Лучшая работа дирижера. Опера» выдвинут Валерий Платонов, бывший дирижер Пермской оперы, сообщает пресс-служба театра. Сейчас на премию «Золотая маска» претендует его работа над спектаклем «В ночь лунного затмения» (12+) Башкирского театра оперы и балета.
Всего на участие в премии поступило 734 заявки из 170 городов 86 регионов России. К участию было допущено 567 заявок.