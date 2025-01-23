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Posted 23 января, 04:37

Published 23 января, 04:37

Modified 23 января, 04:39

Updated 23 января, 04:39

Пермская опера четырежды номинирована на премию «Золотая маска»

Пермский оперный театр выдвинут на премию «Золотая маска» в четырех номинациях

23 января 2025, 04:37
Фото: Никита Чунтомов. vk.com/permopera.

Пермская опера четырежды номинирована на премию «Золотая маска»

Сюжет
Театр оперы и балета
Всего на участие в премии поступило 734 заявки из 170 городов России.

Пермский театр оперы и балета выдвинут на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в четырех номинациях:

  • «Лучший спектакль. Опера» — опера Игоря Стравинского «Похождения повесы» (16+) в постановке режиссера Андрея Прикотенко и дирижера Федора Леднева;
  • «Лучшая работа дирижера. Опера» — Федор Леднев («Похождения повесы»);
  • «Лучшая мужская роль. Опера» — Карлен Манукян (Том в «Похождениях повесы»);
  • «Лучшая женская роль. Опера» — Екатерина Проценко (Энн в «Похождениях повесы»).

Кроме того, в номинации «Лучшая работа дирижера. Опера» выдвинут Валерий Платонов, бывший дирижер Пермской оперы, сообщает пресс-служба театра. Сейчас на премию «Золотая маска» претендует его работа над спектаклем «В ночь лунного затмения» (12+) Башкирского театра оперы и балета.

Всего на участие в премии поступило 734 заявки из 170 городов 86 регионов России. К участию было допущено 567 заявок.

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#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Искусство#Золотая маска#Театр#Премия#Пермский театр оперы и балета
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