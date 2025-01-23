Пермский университет вновь вошел в число лучших вузов в мире

Posted 23 января, 07:58
Published 23 января, 07:58
Modified 23 января, 08:00
Updated 23 января, 08:00
В рейтинг 2025 года Times Higher Education вошли 2 092 мировых университета, сообщается на сайте. THE. Для участия в нем поступило на 185 новых заявок больше, чем рейтинг-2024. Впервые одним из лучших по версии рейтинга сразу по двум направлениям стал Пермский национальный исследовательский университет (ПГНИУ).
Если в первой группе естественно-научных вузов ПГНИУ появляется из года в год, то во вторую — социальных наук — был включен впервые. По градации THE к естественным наукам относят математику и статистику, физику и астрономию, химию, геологию, науки об окружающей среде, земле и океане. Социальные науки это медиа и коммуникации, политика и международные отношения, социология, география.
В двух предметных рейтингах наибольшие оценки ПГНИУ получил за партнерские отношения с промышленниками и международное сотрудничество. Ранее университет впервые вошел в предметный рейтинг QS World по направлению «Технология добычи нефти» (151-160 место).
Усиление присутствия ПГНИУ в международных предметных рейтингах — одна из стратегических целей Программы развития университета до 2030, говорится в сообщении пресс-службы вуза.