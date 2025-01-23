Пермский университет вновь вошел в число лучших вузов в мире

Если в первой группе естественно-научных вузов ПГНИУ появляется из года в год, то во вторую — социальных наук — был включен впервые. По градации THE к естественным наукам относят математику и статистику, физику и астрономию, химию, геологию, науки об окружающей среде, земле и океане. Социальные науки это медиа и коммуникации, политика и международные отношения, социология, география.