properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:58

Published 23 января, 07:58

Modified 23 января, 08:00

Updated 23 января, 08:00

Пермский университет вновь вошел в число лучших вузов в мире

Пермский университет вновь вошел в число лучших вузов в мире

23 января 2025, 07:58
Фото: Пресс-служба ПГНИУ.
Сюжет
Рейтинг
В международном рейтинге Times Higher Education классический университет впервые вошел в число лучших в мире по двум направлениям: естественные и социальные науки.

В рейтинг 2025 года Times Higher Education вошли 2 092 мировых университета, сообщается на сайте. THE. Для участия в нем поступило на 185 новых заявок больше, чем рейтинг-2024. Впервые одним из лучших по версии рейтинга сразу по двум направлениям стал Пермский национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

Если в первой группе естественно-научных вузов ПГНИУ появляется из года в год, то во вторую — социальных наук — был включен впервые. По градации THE к естественным наукам относят математику и статистику, физику и астрономию, химию, геологию, науки об окружающей среде, земле и океане. Социальные науки это медиа и коммуникации, политика и международные отношения, социология, география.

В двух предметных рейтингах наибольшие оценки ПГНИУ получил за партнерские отношения с промышленниками и международное сотрудничество. Ранее университет впервые вошел в предметный рейтинг QS World по направлению «Технология добычи нефти» (151-160 место).

Усиление присутствия ПГНИУ в международных предметных рейтингах — одна из стратегических целей Программы развития университета до 2030, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Читайте также:
Подорожало все, кроме АИ-98. Как изменились цены на бензин и дизель в ПрикамьеКак в СССР: радиокружки в школах Прикамья хотят открыть в следующем учебном годуДело Пермского телефонного завода рассмотрят по адресу Минобороны
#Общество#Экономика#Пермь#Образование#Рейтинг#Статистика#Университет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика