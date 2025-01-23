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Posted 23 января, 13:37

Published 23 января, 13:37

Modified 23 января, 14:08

Updated 23 января, 14:08

Приклеенную скотчем к стене пермской галереи морковь хочет купить неизвестный

Приклеенную скотчем к стене пермской галереи морковь хочет купить неизвестный

23 января 2025, 13:37
Фото: Художественная галерея «Пермский период».
Через месяц в частной галерее «Пермский период» подведут итоги аукциона.

У выставленного десять дней назад на продажу арт-объекта «Снеговик» (морковь и скотч) появился поклонник, имя его пока не разглашается, рассказал журналисту Properm.ru директор галереи «Пермский период» Анатолий Саклаков.

14 января галерист выставил на торги свое произведение, реплику или оммаж на тему известного «Комедианта» Маурицио Каттелана (банана, приклеенного к стене на скотч), проданного на Sotheby's за 6 240 000 долларов. Финал продажи арт-объекта — 25 февраля.

На сегодня деньги, сумма не называется, галерее перечислил только один поклонник актуального искусства (или фермерской моркови). Владельцы частной галереи надеются, что им удастся все же разыграть уникальную морковь между несколькими коллекционерами. «Снеговика» получит тот, кто внесет максимальный взнос.

Наш ответ Sotheby's. Галерея «Пермский период» выставила на аукцион морковь на скотче
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#Общество#Пермь#Аукцион#Современное искусство
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