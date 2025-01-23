Приклеенную скотчем к стене пермской галереи морковь хочет купить неизвестный

На сегодня деньги, сумма не называется, галерее перечислил только один поклонник актуального искусства (или фермерской моркови). Владельцы частной галереи надеются, что им удастся все же разыграть уникальную морковь между несколькими коллекционерами. «Снеговика» получит тот, кто внесет максимальный взнос.