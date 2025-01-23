Скончался экс-директор Лысьвенского металлургического завода Александр Клементьев

Александр Иванович внес огромный вклад в развитие металлургического завода и всего муниципалитета. Он родился 1 сентября 1934 года и окончил Уральский политехнический институт. После работы директором завода в 1990 году Клементьев стал управляющим Лысьвенского отделения Пермкомбанка. Как обращает внимание «Ъ-Прикамье», мужчина дважды избирался в Законодательное собрание Пермской области: первого созыва (1994–1997 годов) по избирательному округу №27 и второго созыва (1997–2001 годов) по избирательному округу №26 (город Лысьва). Александр Клементьев был членом комитета по региональной политике.