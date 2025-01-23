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Posted 23 января, 03:19

Published 23 января, 03:19

Modified 23 января, 03:21

Updated 23 января, 03:21

В возрасте 90 лет скончался экс-директор Лысьвенского металлургического завода

Скончался экс-директор Лысьвенского металлургического завода Александр Клементьев

23 января 2025, 03:19
Фото: пресс-служба администрации города Лысьвы.

В возрасте 90 лет скончался экс-директор Лысьвенского металлургического завода

В 90-е он был депутатом Заксобрания Пермской области.

Скончался почетный гражданин Лысьвы, бывший директор Лысьвенского металлургического завода (1975-1989), отличник здравоохранения СССР и лауреат Государственной премии СССР Александр Клементьев. Печальное событие произошло вчера, 22 января, сообщают в пресс-службе администрации Лысьвы.

Александр Иванович внес огромный вклад в развитие металлургического завода и всего муниципалитета. Он родился 1 сентября 1934 года и окончил Уральский политехнический институт. После работы директором завода в 1990 году Клементьев стал управляющим Лысьвенского отделения Пермкомбанка. Как обращает внимание «Ъ-Прикамье», мужчина дважды избирался в Законодательное собрание Пермской области: первого созыва (1994–1997 годов) по избирательному округу №27 и второго созыва (1997–2001 годов) по избирательному округу №26 (город Лысьва). Александр Клементьев был членом комитета по региональной политике.

Власти обещают проинформировать о времени и месте прощания дополнительно. Вчера Properm.ru сообщали о прощании с известной пермской телеведущей Александрой Черноок.

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#Общество#Пермь#Лысьва#Законодательное собрание#Утрата
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