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Posted 23 января, 06:24

Published 23 января, 06:24

Modified 23 января, 06:26

Updated 23 января, 06:26

Слесарю в Чайковском во время ремонта пассажирского автобуса выбило глаз

Слесарю в Чайковском во время ремонта пассажирского автобуса выбило глаз

23 января 2025, 06:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пермская езда
Трудовая инспекция расследует несчастный случай у перевозчика в Чайковском.

Госинспекция труда начала расследовать обстоятельства тяжелого несчастного случая, в результате которого слесарь, работавший у автобусного перевозчика в Чайковском, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Предприниматель Михаил Шадрин, указывают в инспекции, сразу нарушил законодательство и сообщил о ЧП только спустя несколько месяцев — его сотрудник получил травму на рабочем месте еще 20 апреля прошлого года.

Из направленного перевозчиком извещения известно, что автослесарь ремонтировал автобус и получил удар пусковой рукояткой по голове. После травмирования врачи диагностировали у мужчины ушиб головного мозга, переломы костей черепа, травму правого глаза с нарушением его структуры. Все это относится к повреждениям здоровья тяжелой степени.

Сейчас в инспекции собирают комиссию для расследованию несчастного случая. Сотрудники ведомства опрашивают пострадавшего и предпринимателя Шадрина, анализируют документацию, связанную с организацией трудовой деятельности слесаря.

Если будут найдены нарушения требований трудового законодательства, то перевозчика привлекут к административной ответственности. Материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Автопредприятие Михаила Шадрина было зарегистрировано в Чайковском в 2006 году. Предприятие работает по госконтрактам со спортивными школами и региональным Центром спортивной подготовки.

#Происшествия#Общество#Суд#Пермская езда#Автобус
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