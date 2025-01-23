Слесарю в Чайковском во время ремонта пассажирского автобуса выбило глаз

Госинспекция труда начала расследовать обстоятельства тяжелого несчастного случая, в результате которого слесарь, работавший у автобусного перевозчика в Чайковском, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Предприниматель Михаил Шадрин, указывают в инспекции, сразу нарушил законодательство и сообщил о ЧП только спустя несколько месяцев — его сотрудник получил травму на рабочем месте еще 20 апреля прошлого года.