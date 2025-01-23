Слесарю в Чайковском во время ремонта пассажирского автобуса выбило глаз

Posted 23 января, 06:24
Published 23 января, 06:24
Modified 23 января, 06:26
Updated 23 января, 06:26
Госинспекция труда начала расследовать обстоятельства тяжелого несчастного случая, в результате которого слесарь, работавший у автобусного перевозчика в Чайковском, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Предприниматель Михаил Шадрин, указывают в инспекции, сразу нарушил законодательство и сообщил о ЧП только спустя несколько месяцев — его сотрудник получил травму на рабочем месте еще 20 апреля прошлого года.
Из направленного перевозчиком извещения известно, что автослесарь ремонтировал автобус и получил удар пусковой рукояткой по голове. После травмирования врачи диагностировали у мужчины ушиб головного мозга, переломы костей черепа, травму правого глаза с нарушением его структуры. Все это относится к повреждениям здоровья тяжелой степени.
Сейчас в инспекции собирают комиссию для расследованию несчастного случая. Сотрудники ведомства опрашивают пострадавшего и предпринимателя Шадрина, анализируют документацию, связанную с организацией трудовой деятельности слесаря.
Если будут найдены нарушения требований трудового законодательства, то перевозчика привлекут к административной ответственности. Материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Автопредприятие Михаила Шадрина было зарегистрировано в Чайковском в 2006 году. Предприятие работает по госконтрактам со спортивными школами и региональным Центром спортивной подготовки.