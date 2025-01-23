Стали известны сервисы EXEED Connect, которые согревают зимой и не только

Ну вот вы сели в теплый и прогретый автомобиль. И уже во время движения онлайн-сервисы позволяют сделать поездку комфортнее. Онлайн-навигация обеспечит получение в режиме реального времени данных о загруженности дорог, о пробках, о текущих погодных условиях. Можно послушать актуальные новости или же запустить любимый музыкальный контент. Пассажирам, в свою очередь, предлагается посмотреть видео на мониторе высокого разрешения.