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Posted 23 января, 02:27

Published 23 января, 02:27

Modified 23 января, 02:29

Updated 23 января, 02:29

Стало известно, кто стал и. о. первого замглавы администрации Перми

Стало известно, кто назначен и. о. вице-мэра Перми

23 января 2025, 02:27
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

Стало известно, кто стал и. о. первого замглавы администрации Перми

Сюжет
Кадровые перестановки
Ранее предполагалось, что этот пост может занять Яна Фурман.

Первым заместителем главы администрации Перми стала Мария Норова. Она заняла это место в статусе исполняющей обязанности, первым обратил внимание «Новый компаньон». Мария Норова теперь занимается блоком развития территории и земельно-имущественных отношений, указано на сайте мэрии.

Прошлый вице-мэр Ольга Андрианова с этой недели работает в администрации Пермского муниципального округа. Она назначена заместителем главы муниципалитета. Слухи о грядущих кадровых перестановках в мэрии появились в конце прошлого года.

Мария Норова работает в органах власти с 2003 года. С марта 2016 года она была заместителем министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. В 2018 году возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Известно, что Норова родилась в Перми и с отличием закончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Специалист коммерции».

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми
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