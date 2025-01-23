Стало известно, кто назначен и. о. вице-мэра Перми

Posted 23 января, 02:27
Published 23 января, 02:27
Modified 23 января, 02:29
Updated 23 января, 02:29
Первым заместителем главы администрации Перми стала Мария Норова. Она заняла это место в статусе исполняющей обязанности, первым обратил внимание «Новый компаньон». Мария Норова теперь занимается блоком развития территории и земельно-имущественных отношений, указано на сайте мэрии.
Прошлый вице-мэр Ольга Андрианова с этой недели работает в администрации Пермского муниципального округа. Она назначена заместителем главы муниципалитета. Слухи о грядущих кадровых перестановках в мэрии появились в конце прошлого года.
Мария Норова работает в органах власти с 2003 года. С марта 2016 года она была заместителем министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. В 2018 году возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Известно, что Норова родилась в Перми и с отличием закончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Специалист коммерции».