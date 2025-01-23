Стало известно, кто назначен и. о. вице-мэра Перми

Мария Норова работает в органах власти с 2003 года. С марта 2016 года она была заместителем министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. В 2018 году возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Известно, что Норова родилась в Перми и с отличием закончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Специалист коммерции».