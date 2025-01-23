Суд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премии

Востриков был главой сначала города, потом Чайковского района, а затем и городского округа с перерывами с 2005 года. В 2009 году местные депутаты отправили его в отставку. В 2014 году Вострикова снова избрали на пост главы Чайковского муниципального района. В 2018 году после объединения его выбирали местные думцы. В 2023 году Востриков принял решение отказаться от участия в выборах главы, администрацию возглавил человек из его окружения, Алексей Агафонов.