Суд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премии

Posted 23 января, 07:15
Published 23 января, 07:15
Modified 23 января, 07:17
Updated 23 января, 07:17
Судья Чайковского городского суда отказала городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к бывшему главе Юрию Вострикову. Информация об этом появилась в картотеке дела, решение было вынесено еще 17 января. Как журналисту Properm.ru пояснили в суде, мотивировочная часть решения пока не изготовлена, причины отказа в удовлетворении иска будут названы позднее.
Иск прокуратуры суд начал рассматривать еще в октябре. Третьими лицами в процесс были привлечены администрация и дума города Чайковского, а позднее — Министерство территориального развития Пермского края, правительство Пермского края и управление финансов администрации Чайковского городского округа. Все они против удовлетворения иска возражали.
Речь идет о незаконно назначенных главой себе выплатах: премиях и доплатах — более 920 тыс. рублей. По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, прокуратура скорее всего на требовании будет настаивать и обжалует решение в Пермском краевом суде. Пока официально в ведомстве сообщают, что ждут получения решения суда.
Как указывал в иске прокурор Чайковского, мэр не мог начислять себе премии без соответствующего решения городской думы. Речь идет о выявленных прокуратурой нарушениях при проверке работы администрации за 2021–2023 годы. В иске было указано, что экс-глава Чайковского округа неправомерно платил себе премии, тем самым нарушая требования антикоррупционного законодательства.
Востриков был главой сначала города, потом Чайковского района, а затем и городского округа с перерывами с 2005 года. В 2009 году местные депутаты отправили его в отставку. В 2014 году Вострикова снова избрали на пост главы Чайковского муниципального района. В 2018 году после объединения его выбирали местные думцы. В 2023 году Востриков принял решение отказаться от участия в выборах главы, администрацию возглавил человек из его окружения, Алексей Агафонов.