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Posted 23 января, 07:15

Published 23 января, 07:15

Modified 23 января, 07:17

Updated 23 января, 07:17

Суд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премии

Суд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премии

23 января 2025, 07:15
Фото: ВК Чайковская политическая кухонька.
Сюжет
Возле кормушки
Прокуратура в прошлом году вышла в суд с требованием к экс-главе города Юрию Вострикову, начислявшему себе премии.

Судья Чайковского городского суда отказала городскому прокурору Алмазу Сакаеву в иске к бывшему главе Юрию Вострикову. Информация об этом появилась в картотеке дела, решение было вынесено еще 17 января. Как журналисту Properm.ru пояснили в суде, мотивировочная часть решения пока не изготовлена, причины отказа в удовлетворении иска будут названы позднее.

Иск прокуратуры суд начал рассматривать еще в октябре. Третьими лицами в процесс были привлечены администрация и дума города Чайковского, а позднее — Министерство территориального развития Пермского края, правительство Пермского края и управление финансов администрации Чайковского городского округа. Все они против удовлетворения иска возражали.

Речь идет о незаконно назначенных главой себе выплатах: премиях и доплатах — более 920 тыс. рублей. По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, прокуратура скорее всего на требовании будет настаивать и обжалует решение в Пермском краевом суде. Пока официально в ведомстве сообщают, что ждут получения решения суда.

Как указывал в иске прокурор Чайковского, мэр не мог начислять себе премии без соответствующего решения городской думы. Речь идет о выявленных прокуратурой нарушениях при проверке работы администрации за 2021–2023 годы. В иске было указано, что экс-глава Чайковского округа неправомерно платил себе премии, тем самым нарушая требования антикоррупционного законодательства.

Востриков был главой сначала города, потом Чайковского района, а затем и городского округа с перерывами с 2005 года. В 2009 году местные депутаты отправили его в отставку. В 2014 году Вострикова снова избрали на пост главы Чайковского муниципального района. В 2018 году после объединения его выбирали местные думцы. В 2023 году Востриков принял решение отказаться от участия в выборах главы, администрацию возглавил человек из его окружения, Алексей Агафонов.

С экс-главы Чайковского пытаются взыскать почти миллион рублей
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