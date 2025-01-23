Суд взыскал с торговца криптовалютой из Перми в пользу иркутянки 4,5 миллиона рублей

В сентябре 2023 года жительница Иркутской области, после общения по телефону с «представителем биржевой компании», перевела денежные средства на указанный им счет. Деньги для перевода заняла у родственника и знакомой — всего около 4,5 млн рублей. Женщине обещали вернуть средства через сутки, но возврата так и не произошло. Гражданка обратилась в отдел полиции, было возбуждено уголовное дело, ее признали потерпевшей.