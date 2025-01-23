Суд взыскал с торговца криптовалютой из Перми в пользу иркутянки 4,5 миллиона рублей

Posted 23 января, 10:47
Published 23 января, 10:47
Modified 23 января, 10:48
Updated 23 января, 10:48
Жительница Иркутской области отсудила у пермяка более 4,5 млн. рублей. Мучина занимается продажей криптовалюты, сообщает Пермский краевой суд.
В сентябре 2023 года жительница Иркутской области, после общения по телефону с «представителем биржевой компании», перевела денежные средства на указанный им счет. Деньги для перевода заняла у родственника и знакомой — всего около 4,5 млн рублей. Женщине обещали вернуть средства через сутки, но возврата так и не произошло. Гражданка обратилась в отдел полиции, было возбуждено уголовное дело, ее признали потерпевшей.
Согласно материалам уголовного дела, указанный «представителем биржевой компании» банковский счет, на который иркутянка перевела деньги, принадлежал торговцу криптовалютой из Перми. Будучи незнакомым с женщиной, владелец счета посчитал, что деньги поступили в связи с совершением им криптовалютных сделок. В добровольном порядке денежные средства получатель не возвратил. Тогда иркутянка обратилась в суд по месту жительства ответчика с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.
В суде ответчик подтвердил, что деньги действительно были зачислены на счет его банковской карты, при этом наличие законных оснований для приобретения этих денежных средств не представил. Также не представил и доказательств, что банковская карта выбыла из его владения помимо его воли в результате действий сторонних лиц.
Кировский районный суд Перми пришел к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения является обоснованным и подлежит удовлетворению. Также подлежит удовлетворению и требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
В то же время, заявленные истцом требования о взыскания с ответчика компенсации морального вреда суд не удовлетворил, поскольку Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает возможность компенсации только в случае нарушения личных неимущественных прав или иных принадлежащих гражданину нематериальных благ — тогда как правоотношения по взысканию неосновательного обогащения и убытков являются имущественными (ст. 151 ГК РФ).
В январе 2025 года решение вступило в законную силу.
В ноябре минувшего года энергетики пермского филиала «Россети Урал» совместно с представителями полиции пресекли в Кунгурском муниципальном округе деятельность незаконных майнеров.