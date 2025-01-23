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Posted 23 января, 14:58

Published 23 января, 14:58

Modified 23 января, 15:00

Updated 23 января, 15:00

Уровень обеспеченности спортсооружениями жителей Пермского края достиг 71%

Уровень обеспеченности спортсооружениями жителей Пермского края достиг 71%

23 января 2025, 14:58
Фото: сайт губернатора и правительства региона.
О развитии науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма пообщались заместитель председателя правительства РФ и губернатор Пермского края.

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России, куратора Приволжского федерального округа Дмитрия Чернышенко и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В ходе встречи стороны обсудили развитие науки, образования и молодежной политики в Прикамье, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Вице-премьер отметил высокую вовлеченность Пермского края в развитие науки и образования. Так, на основе паритетного финансирования в 2025–2027 гг, будет отремонтировано пять общежитий трех федеральных вузов.

«Одним из важных направлений национального проекта „Молодёжь и дети“ является создание комфортных условий для жизни, учебы и развития обучающихся. Пермский край — первый регион России по паритетному финансированию ремонта инфраструктуры вузов, включая общежития, учебные корпуса и лаборатории», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко отметил успехи федерального проекта «Профессионалитет» и строительства межвузовского кампуса в Пермском крае.

В 2025 году Пермь носит звание «Молодежной столицы России». Это придаст импульс развитию молодежной политики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», а также повысит туристическую привлекательность региона. Уже сформирована предварительная программа мероприятий года. Всего планируется более 100 событий с патриотической, добровольческой, общественной, спортивной, творческой составляющими, соответствующих целям нового нацпроекта «Молодёжь и дети».

В части туризма на территории Пермского края реализуется пять инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов, а также двух крупных инвестиционных проекта по созданию точек притяжения.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что по итогам 2023 года регион продемонстрировал высокие показатели в развитии спорта: 57,7% жителей систематически занимаются спортом, а уровень обеспеченности спортсооружениями достиг 71%.

#Политика#Махонин#Дмитрий махонин#Чернышенко
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