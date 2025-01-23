Уровень обеспеченности спортсооружениями жителей Пермского края достиг 71%

В 2025 году Пермь носит звание «Молодежной столицы России». Это придаст импульс развитию молодежной политики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», а также повысит туристическую привлекательность региона. Уже сформирована предварительная программа мероприятий года. Всего планируется более 100 событий с патриотической, добровольческой, общественной, спортивной, творческой составляющими, соответствующих целям нового нацпроекта «Молодёжь и дети».