Уровень обеспеченности спортсооружениями жителей Пермского края достиг 71%

Posted 23 января, 14:58
Published 23 января, 14:58
Modified 23 января, 15:00
Updated 23 января, 15:00
Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России, куратора Приволжского федерального округа Дмитрия Чернышенко и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В ходе встречи стороны обсудили развитие науки, образования и молодежной политики в Прикамье, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Вице-премьер отметил высокую вовлеченность Пермского края в развитие науки и образования. Так, на основе паритетного финансирования в 2025–2027 гг, будет отремонтировано пять общежитий трех федеральных вузов.
«Одним из важных направлений национального проекта „Молодёжь и дети“ является создание комфортных условий для жизни, учебы и развития обучающихся. Пермский край — первый регион России по паритетному финансированию ремонта инфраструктуры вузов, включая общежития, учебные корпуса и лаборатории», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко отметил успехи федерального проекта «Профессионалитет» и строительства межвузовского кампуса в Пермском крае.
В 2025 году Пермь носит звание «Молодежной столицы России». Это придаст импульс развитию молодежной политики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», а также повысит туристическую привлекательность региона. Уже сформирована предварительная программа мероприятий года. Всего планируется более 100 событий с патриотической, добровольческой, общественной, спортивной, творческой составляющими, соответствующих целям нового нацпроекта «Молодёжь и дети».
В части туризма на территории Пермского края реализуется пять инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов, а также двух крупных инвестиционных проекта по созданию точек притяжения.
Также Дмитрий Чернышенко отметил, что по итогам 2023 года регион продемонстрировал высокие показатели в развитии спорта: 57,7% жителей систематически занимаются спортом, а уровень обеспеченности спортсооружениями достиг 71%.