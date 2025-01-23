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Posted 23 января, 16:27

Published 23 января, 16:27

Modified 23 января, 16:29

Updated 23 января, 16:29

В аэропорту Пермь на 900 кв. метров расширили зону ожидания

В аэропорту Пермь расширили зону ожидания

23 января 2025, 16:27
Фото: международный аэропорт Пермь.

В аэропорту Пермь на 900 кв. метров расширили зону ожидания

Сюжет
Аэропорт
Здесь установлено 480 кресел для пассажиров.

 

В здании аэровокзала открыли новый зал, чтобы в пиковые часы пассажирам было комфортнее, сообщают в Международном аэропорту Пермь.

Так называемая «стерильная» зона увеличена на 900 кв. м. Добавлены кресла — по 240 в зонах вылетов международных и внутренних рейсов

Новая зона ожидания расположена на третьем этаже аэропорта.

В ушедшем году сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 тыс. 484 запрещенных предмета у жителей и гостей Перми.

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