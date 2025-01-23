В аэропорту Пермь расширили зону ожидания

Posted 23 января, 16:27
Published 23 января, 16:27
Modified 23 января, 16:29
Updated 23 января, 16:29
В здании аэровокзала открыли новый зал, чтобы в пиковые часы пассажирам было комфортнее, сообщают в Международном аэропорту Пермь.
Так называемая «стерильная» зона увеличена на 900 кв. м. Добавлены кресла — по 240 в зонах вылетов международных и внутренних рейсов
Новая зона ожидания расположена на третьем этаже аэропорта.
В ушедшем году сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 тыс. 484 запрещенных предмета у жителей и гостей Перми.