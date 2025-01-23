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Posted 23 января, 06:35

Published 23 января, 06:35

Modified 23 января, 06:37

Updated 23 января, 06:37

В Барде нетрезвый водитель сбил одного полицейского, а второго тащил за машиной

В Барде нетрезвый водитель сбил одного полицейского, а второго тащил за машиной

23 января 2025, 06:35
Фото: 1MI.
Мужчину задержали, по фактам применения насилия к полицейским возбудили уголовное дело.

Суд в Барде приговорил мужчину к трем годам и месяцу колонии общего режима. Также ему на два года запретили управлять транспортными средствами. Приговор в силу не вступил. Бардымца признали виновным в повторном управлением автомобилем в нетрезвом виде и насилии над полицейским (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Известно, что в ноябре 2024 года мужчина ехал на своем Haval Jolian в состоянии опьянения. Патруль ДПС остановил автомобиль, полицейские попросили предъявить документы. Пытаясь скрыться от полиции, мужчина совершил наезд на одного из инспекторов, а другого протащил за машиной несколько метров — сотрудник Глосавтоинспекции держался за открытое окно автомобиля, пытаясь остановить пьяного за рулем.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у мужчины. Оказалось, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

#Происшествия#Общество#Суд#Прокуратура
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