В Барде нетрезвый водитель сбил одного полицейского, а второго тащил за машиной

Posted 23 января, 06:35
Published 23 января, 06:35
Modified 23 января, 06:37
Updated 23 января, 06:37
Суд в Барде приговорил мужчину к трем годам и месяцу колонии общего режима. Также ему на два года запретили управлять транспортными средствами. Приговор в силу не вступил. Бардымца признали виновным в повторном управлением автомобилем в нетрезвом виде и насилии над полицейским (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Известно, что в ноябре 2024 года мужчина ехал на своем Haval Jolian в состоянии опьянения. Патруль ДПС остановил автомобиль, полицейские попросили предъявить документы. Пытаясь скрыться от полиции, мужчина совершил наезд на одного из инспекторов, а другого протащил за машиной несколько метров — сотрудник Глосавтоинспекции держался за открытое окно автомобиля, пытаясь остановить пьяного за рулем.
Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови у мужчины. Оказалось, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.