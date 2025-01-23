В Барде нетрезвый водитель сбил одного полицейского, а второго тащил за машиной

Суд в Барде приговорил мужчину к трем годам и месяцу колонии общего режима. Также ему на два года запретили управлять транспортными средствами. Приговор в силу не вступил. Бардымца признали виновным в повторном управлением автомобилем в нетрезвом виде и насилии над полицейским (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ).