В Березниках порыв водопровода произошёл между станциями подъема

Напомним, что, по информации Березниковского водоканала, сегодня, 23 января, с 20:00 до 18:00 24 января, в связи с аварийной ситуацией на водозаборе Усолка, будет отключено водоснабжение в сотнях домов и десятках социальных объектов города.