В Березниках порыв водопровода произошёл между станциями подъема

Posted 23 января, 15:36
Published 23 января, 15:36
Modified 24 января, 02:06
Updated 24 января, 02:06
Согласно предварительным сведениям, на водопроводе холодного водоснабжения между станциями 1 и 2 подъема водозабора Усолка произошло повреждение, после чего к аварийным ремонтным работам приступили специалисты ООО «БВК». Об этом сообщают в прокуратуре региона.
Как пишет в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин, оба водозабора города работают. Предварительно произошел порыв на водоводе водозабора «Усолка».
«Бригады водоснабжающей компании уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам. Поручил заместителю председателя краевого правительства Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб и регулярно докладывать о ситуации. В случае необходимости привлечь к работе дополнительные бригады из Перми», — отмечает губернатор.
Главе Березников совместно с коммунальными службами Махонин дал задачу оперативно организовать подвоз воды — в первую очередь на объекты социальной сферы.
Прокуратура Березников, в свою очередь, поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе.
«Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости будут приняты меры реагирования. Также будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации», — отмечают в ведомстве.
Напомним, что, по информации Березниковского водоканала, сегодня, 23 января, с 20:00 до 18:00 24 января, в связи с аварийной ситуацией на водозаборе Усолка, будет отключено водоснабжение в сотнях домов и десятках социальных объектов города.
UPD. 24 января 07:00. Дефект на водозаборе «Усолка» выявили и устранили. Вчера поздно вечером глава города Алексей Казаченко сообщил, что к 00:00 23 января вода появится у всех березниковцев. Утром запланирован оперативный штаб.