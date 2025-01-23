В декабре объём DDoS-атак на сферу услуг и здравоохранение Перми вырос в два раза

Наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак в четвертом квартале минувшего года продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, в декабре число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 года.