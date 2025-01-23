В Добрянке только с помощь приставов пенсионерка смогла вернуться в свою квартиру

После смерти супруга в порядке наследования женщина стала собственницей ½ доли его квартиры. Хозяйкой второй половиной жилплощади стала их дочь. Квадратными метрами пенсионерка не пользовалась, пока не наступила надобность. Свою недвижимость гражданка решила передать внуку, а сама жить в одной из трёх комнат в унаследованной квартире, однако 46-летняя дочь наотрез отказала ей в проживании. Гражданке ничего не оставалось, как обратиться в суд и к сотрудникам органа принудительного исполнения.