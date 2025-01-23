В Добрянке только с помощь приставов пенсионерка смогла вернуться в свою квартиру

Posted 23 января, 08:31
Published 23 января, 08:31
Modified 23 января, 08:32
Updated 23 января, 08:32
Судебные приставы Добрянки исполнили решение суда о вселении местной жительницы в квартиру. Пожилую женщину не пускала домой собственная дочь, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
После смерти супруга в порядке наследования женщина стала собственницей ½ доли его квартиры. Хозяйкой второй половиной жилплощади стала их дочь. Квадратными метрами пенсионерка не пользовалась, пока не наступила надобность. Свою недвижимость гражданка решила передать внуку, а сама жить в одной из трёх комнат в унаследованной квартире, однако 46-летняя дочь наотрез отказала ей в проживании. Гражданке ничего не оставалось, как обратиться в суд и к сотрудникам органа принудительного исполнения.
Рассмотрев имеющиеся кадастровые документы, суд признал действительным и законным право собственности истицы на половину квартиры и принял решение о вселении пенсионерки с возложением обязанности на дочь не чинить препятствие в пользовании жильем.
Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена об административной ответственности за неисполнение судебного решения. Во избежание штрафных санкций гражданка не стала препятствовать проведению исполнительных действий. Под контролем судебных приставов она передала матери ключи от квартиры и предоставила ей для проживания изолированную комнату площадью 17 кв. м. согласно решению суда.
Судебный пристав составил акт о вселении, разъяснил родственницам права и обязанности пользования жилым помещением и напомнил об ответственности в случае, если решение суда будет нарушено.
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