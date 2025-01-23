В Пермском крае в этом году ожидают раннюю активизацию клещей

Так, в малоснежную теплую зиму 2014 г., положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться, отмечают в ведомстве.