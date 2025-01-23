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Posted 23 января, 09:24

Published 23 января, 09:24

Modified 23 января, 09:25

Updated 23 января, 09:25

Весной 2025 года в Прикамье прогнозируют раннюю активизацию клещей

В Пермском крае в этом году ожидают раннюю активизацию клещей

23 января 2025, 09:24
Фото: properm.ru.

Весной 2025 года в Прикамье прогнозируют раннюю активизацию клещей

Причина — тёплая малоснежная зима.

В этом году клещи могут начать свою неприятную активность раньше. Такой прогноз публикуют в краевом Роспотребнадзоре.

Так, в малоснежную теплую зиму 2014 г., положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться, отмечают в ведомстве.

Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность. В большинстве регионов страны сезон активности клещей начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Иксодовым клещам также свойственно торможение физиологических процессов, связанных с длиной светового дня и температурой, которое проявляется отсутствием агрессивности у голодных особей и отказом присасываться к хозяину.

В пермскую ветклинику 19 декабря минувшего года обратились хозяева собаки, которая принесла клеща. Ветеринары объяснили, как это могло произойти.

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#Происшествия#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
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