В Почте России подвели итоги 2024 года

Одним из главных достижений стало внедрение QR-идентификации, которая позволила ускорить выдачу отправлений в три раза по сравнению с традиционным подтверждением личности при помощи документов. К концу года этой услугой воспользовались 6 млн россиян. Кроме того, более чем в тысяче почтовых отделений появились зоны самообслуживания, где клиенты могут отправлять письма и посылки без помощи операторов, пишут «Новые Известия».