В Почте России подвели итоги 2024 года

Posted 23 января, 16:38
Published 23 января, 16:38
Modified 23 января, 16:38
Updated 23 января, 16:38
Одним из главных достижений стало внедрение QR-идентификации, которая позволила ускорить выдачу отправлений в три раза по сравнению с традиционным подтверждением личности при помощи документов. К концу года этой услугой воспользовались 6 млн россиян. Кроме того, более чем в тысяче почтовых отделений появились зоны самообслуживания, где клиенты могут отправлять письма и посылки без помощи операторов, пишут «Новые Известия».
Мобильное приложение и сайт компании также получили масштабные обновления. Теперь оформление подписки, отправка денежных переводов или открыток доступны в одном окне. Этими функциями воспользовались 8,9 млн пользователей приложения и 10 млн посетителей портала.
Почта России расширила международные финансовые сервисы, добавив возможность обмена денежными средствами с 17 странами, включая Кипр, Грецию и Турцию.
В 2024 году Почта России усилила сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами. В 22 000 отделений можно забрать заказы с «Яндекс.Маркета», в 32 000 — с Ozon. Совместно с Wildberries было открыто более 6000 пунктов выдачи заказов.
Почта России в прошлом году приняла около 350 тысяч бесплатных посылок для военнослужащих и доставила более 600 тысяч отправлений жителей приграничных регионов.
Компания также упростила процесс подключения через цифровую оферту для корпоративных клиентов. Кроме того, Почта России запустила сервис доставки крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами совместно с ОАО «РЖД», что ускорило логистику.
Компания обеспечивает бесперебойную коммуникацию между государством, корпоративным сегментом и гражданами, продолжая переводить отправления в цифровой формат. Количество электронных заказных и гибридных писем выросло на 14% — до 345 млн. Доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем составила 48,5–50,5% в общем объёме письменной корреспонденции. К сервису электронных заказных писем уже подключилось более 1000 компаний.
Также за год маломобильные граждане получили почти 187 000 технических средств реабилитации через Почту России благодаря партнёрству с Минтрудом России и Социальным фондом.
Михаил Волков заявил, что цель компании — стабильное и качественное обслуживание каждого гражданина в любой точке нашей страны. В России почта, по его словам, является чем-то большим, чем просто оператор связи, это центр жизненно необходимых услуг, объединяющий людей и страну. Компании удалось добиться значительного прогресса в прошлом году, ускорив обслуживание и внедрив полезные сервисы для клиентов, упростив работу сотрудников. Трансформация Почты России, по словам гендиректора компании, продолжится и в этом году.