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Posted 23 января, 12:02

Published 23 января, 12:02

Modified 23 января, 12:04

Updated 23 января, 12:04

В Пермском крае ликвидировали старинную деревню, известную с XVIII века

В Прикамье ликвидировали старинную деревню

23 января 2025, 12:02
Фото: properm.ru.

В Пермском крае ликвидировали старинную деревню, известную с XVIII века

В Жганево в последние годы никто не жил

В Пермском крае ликвидировали деревню Жганево в Юсьвинском округе. Такое решение приняло сегодня, 23 января, приняли депутаты Законодательного Собрания Прикамья.

Деревня впервые упоминается в документах с 1795 года. В 2010 году в населенном пункте проживало три человека. Однако, в последние годы постоянного населения в Жганево нет.

Деревня Жганевo расположена на левом берегу реки Юсьвы, на расстоянии приблизительно 6 километров (по прямой) к юго-западу от села Юсьвы, административного центра округа.

В октябре власти Юсьвинского округа одобрили объединение восьми деревень с селом Юсьва. Речь идет о населенных пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Согласно решению депутатов думы муниципалитета, деревни будут упразднены.

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#Общество#Законодательное собрание#Деревня#Юсьва
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