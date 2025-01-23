В Прикамье ликвидировали старинную деревню

Posted 23 января, 12:02
Published 23 января, 12:02
Modified 23 января, 12:04
Updated 23 января, 12:04
В Пермском крае ликвидировали деревню Жганево в Юсьвинском округе. Такое решение приняло сегодня, 23 января, приняли депутаты Законодательного Собрания Прикамья.
Деревня впервые упоминается в документах с 1795 года. В 2010 году в населенном пункте проживало три человека. Однако, в последние годы постоянного населения в Жганево нет.
Деревня Жганевo расположена на левом берегу реки Юсьвы, на расстоянии приблизительно 6 километров (по прямой) к юго-западу от села Юсьвы, административного центра округа.
В октябре власти Юсьвинского округа одобрили объединение восьми деревень с селом Юсьва. Речь идет о населенных пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Согласно решению депутатов думы муниципалитета, деревни будут упразднены.