Выплаты контрактникам в Татарстане выросли до 2,8 миллиона рублей

Это стало возможным благодаря совместным усилиям региональных и федеральных властей, а также поддержке со стороны муниципалитетов и предприятий. Из общей суммы в 2,8 млн рублей: 2,1 млн — региональная выплата от Татарстана, 400 тысяч — федеральная выплата от Минобороны, до 300 тысяч — поддержка от муниципалитетов и предприятий. Такая помощь будет действовать до 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал inkazan.ru.