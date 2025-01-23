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Posted 23 января, 14:33

Published 23 января, 14:33

Modified 23 января, 14:33

Updated 23 января, 14:33

Выплаты контрактникам в Татарстане выросли до 2,8 миллиона рублей

Выплаты контрактникам в Татарстане выросли до 2,8 миллиона рублей

23 января 2025, 14:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Татарстане стартовала новая мера поддержки военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ. Теперь единовременная выплата для них увеличена до 2,8 миллиона рублей.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям региональных и федеральных властей, а также поддержке со стороны муниципалитетов и предприятий. Из общей суммы в 2,8 млн рублей: 2,1 млн — региональная выплата от Татарстана, 400 тысяч — федеральная выплата от Минобороны, до 300 тысяч — поддержка от муниципалитетов и предприятий. Такая помощь будет действовать до 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал inkazan.ru.

Военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне СВО, получают достойное денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Единовременную выплату смогут получить все, кто заключит контракт на территории Татарстана. А для жителей других регионов и иностранцев предусмотрены оплата проезда и проживание на время оформления документов.

Процесс оформления всех необходимых бумаг занимает не более одного дня благодаря центру контрактной службы «Батыр» в Казани. Здесь помогут собрать документы, пройти медосмотр, определить категорию годности и получить положенные выплаты и льготы. Иностранным гражданам и их семьям также оказывают поддержку в оформлении российского гражданства и ИНН.

Программа финансовой помощи для контрактников была запущена республикой 6 июля 2024 года. За более подробной информацией об условиях службы, выплатах и льготах можно обратиться на сайт центра «Батыр» или портал «Забота о своих».

Также получить всю необходимую информацию о службе по контракту в ВС РФ, премиях, льготах и выплатах можно на портале heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Помимо этого, можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный номер: 8 (843) 221-44-52.

Дополнительные консультации доступны по федеральному номеру горячей линии 8 (800) 222-59-00 или через межрегиональный кол-центр по номеру 117.

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