Зачинщика драки в пермском Минкультуры будут судить в феврале

Posted 23 января, 11:23
Published 23 января, 11:23
Modified 23 января, 11:34
Updated 23 января, 11:34
Пятый судебный участок Ленинского судебного района Перми принял к рассмотрению административное дело в отношении сотрудника Минкульта Пермского края Ильи Шаврина. Как рассказали журналисту Properm.ru в мировом суде, рассмотрение дела назначено на 10 утра 18 февраля, Шаврин обвиняется в нанесении побоев (с. 6.1.1 КоАП РФ).
По закону такие действия наказываются штрафом в размере от 5 до 30 тыс. рублей, либо административным арестом на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
В пресс-службе министерства культуры нам сообщили, что главой ведомства Аллой Платоновой по факту нападения сотрудника Ильи Шаврина было написано заявление, принятое полицией для дальнейшего рассмотрения. «Устанавливается легитимность действий всех участников инцидента — других участников совещания и сотрудников охраны, поспешивших на вызов. Все они дали свидетельские показания по инциденту с момента его инициирования со стороны Шаврина. Расследование проведено в установленном порядке, фактов нанесения увечий Шаврину не зафиксировано. Административное дело, заведённое по заявлению Аллы Платоновой, передано для рассмотрения в суд», — сообщили в Минкультуры журналисту Properm.ru.
Сегодня в сети завирусилось видео с дракой в Министерстве культуры. О ней стало известно еще в конце ноября прошлого года. В распоряжении редакции Properm.ru с данное видео было еще с того времени, оно рассылалось в СМИ анонимно. Редакция не публиковала с ноября материалы, так как полиция расследовала административное дело. Тогда же мы сообщали, что в ведомстве во время совещания произошло ЧП.
На записи слышно, как министр культуры просит Шаврина не вести съемку, а потом в шутку предлагает всем начать вести запись. Также из съемки очевидно, что мужчина нападает на присутствующих, в том числе министра, а они пытаются забрать у него телефон. Министр изымает у него гаджет и кладет на стол секретарю, после чего слышен крик «Господи, господи!»