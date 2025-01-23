Зачинщика драки в пермском Минкультуры будут судить в феврале

Сегодня в сети завирусилось видео с дракой в Министерстве культуры. О ней стало известно еще в конце ноября прошлого года. В распоряжении редакции Properm.ru с данное видео было еще с того времени, оно рассылалось в СМИ анонимно. Редакция не публиковала с ноября материалы, так как полиция расследовала административное дело. Тогда же мы сообщали, что в ведомстве во время совещания произошло ЧП.