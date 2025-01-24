37 сотрудников филиала «ПМУ» получают высшее образование

Развитие персонала, повышение уровня его квалификации — приоритет реализации кадровой политики «Уралхима». 432 сотрудника филиала «ПМУ» — это около половины от штатной численности — уже имеют высшее образование. Тем, у кого его нет, но есть желание развиваться и расти профессионально, работодатель помогает получить образование в профильных учебных заведениях региона и страны.