37 сотрудников филиала «ПМУ» получают высшее образование

Posted 24 января, 12:43
Published 24 января, 12:43
Modified 24 января, 12:43
Updated 24 января, 12:43
Предприятие оплачивает ученический отпуск сотрудникам, успешно обучающимся по заочной и очно-заочной формам в образовательных учреждениях с государственной аккредитацией. На данный момент в российских вузах получают образование 37 сотрудников «ПМУ».
Самым востребованным остается Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) — его выбрали 20 человек. Еще девять обучаются в Пермском государственном аграрно-технологическом университете им. Д. Н. Прянишникова. Среди наиболее востребованных специальностей — химическая технология.
Сотрудники с высшим образованием при поддержке работодателя также имеют возможность повысить свою квалификацию. Например, на базе ПНИПУ они получают знания в направлении «Цифровые технологии в химической отрасли».
Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ :
Развитие персонала, повышение уровня его квалификации — приоритет реализации кадровой политики «Уралхима». 432 сотрудника филиала «ПМУ» — это около половины от штатной численности — уже имеют высшее образование. Тем, у кого его нет, но есть желание развиваться и расти профессионально, работодатель помогает получить образование в профильных учебных заведениях региона и страны.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ системно взаимодействует с основными вузами Пермского края в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. Университеты разрабатывают для сотрудников предприятия индивидуальные графики обучения, чтобы была возможность совмещать работу с учебой.
С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.