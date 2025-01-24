Александр Бастрыкин вновь требует от пермских следователей отчета по одному из дел

В 2019 году здание, 1956 года постройки, из-за значительного износа конструкций было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени собственники благоустроенными квартирами не обеспечены. При этом гражданам предлагают переселение в неблагоустроенные жилые помещения маневренного фонда или получение компенсационных выплат, размер которых не позволяет приобрести равнозначное недвижимое имущество. В результате одна часть жильцов продолжает проживать в небезопасных условиях, другая, опасаясь обрушения дома, вынужденно переехала в арендованные квартиры. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.