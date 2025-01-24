Александр Бастрыкин вновь требует от пермских следователей отчета по одному из дел

Posted 24 января, 12:14
Published 24 января, 12:14
Modified 24 января, 12:15
Updated 24 января, 12:15
Глава СК России Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу о длительном непринятии мер к расселению многоквартирного дома в Кунгуре. По данному вопросу возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщают в Следкоме.
В приёмную председателя СК России «ВКонтакте» вновь обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств длительного не расселения многоквартирного дома на улице Свободы в Кунгуре.
В 2019 году здание, 1956 года постройки, из-за значительного износа конструкций было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени собственники благоустроенными квартирами не обеспечены. При этом гражданам предлагают переселение в неблагоустроенные жилые помещения маневренного фонда или получение компенсационных выплат, размер которых не позволяет приобрести равнозначное недвижимое имущество. В результате одна часть жильцов продолжает проживать в небезопасных условиях, другая, опасаясь обрушения дома, вынужденно переехала в арендованные квартиры. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела. Однако, судя по обращению председателя Следкома, видимых результатов расследование не имеет.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.