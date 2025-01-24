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Posted 24 января, 12:14

Published 24 января, 12:14

Modified 24 января, 12:15

Updated 24 января, 12:15

В Пермском крае не могут добиться расселения аварийного дома

Александр Бастрыкин вновь требует от пермских следователей отчета по одному из дел

24 января 2025, 12:14
Фото: 1MI.

В Пермском крае не могут добиться расселения аварийного дома

В Кунгуре долгое время не расселяют аварийный дом, по поводу чего возбуждено уголовное дело.

Глава СК России Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу о длительном непринятии мер к расселению многоквартирного дома в Кунгуре. По данному вопросу возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщают в Следкоме.

В приёмную председателя СК России «ВКонтакте» вновь обратилась жительница Пермского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств длительного не расселения многоквартирного дома на улице Свободы в Кунгуре.

В 2019 году здание, 1956 года постройки, из-за значительного износа конструкций было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени собственники благоустроенными квартирами не обеспечены. При этом гражданам предлагают переселение в неблагоустроенные жилые помещения маневренного фонда или получение компенсационных выплат, размер которых не позволяет приобрести равнозначное недвижимое имущество. В результате одна часть жильцов продолжает проживать в небезопасных условиях, другая, опасаясь обрушения дома, вынужденно переехала в арендованные квартиры. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела. Однако, судя по обращению председателя Следкома, видимых результатов расследование не имеет.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вновь затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Происшествия#Скр#Су скр#Александр Бастрыкин
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