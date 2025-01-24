AstraZeneca пытается вытеснить российскую компанию с рынка лекарств от рака легких

Собственное производство более бюджетного аналога дает возможность сэкономить государственный бюджет и сократить до минимума риски нехватки лекарства для терапии больных, доступность которого в медучреждениях зависит от политики европейской компании. Летом 2024 года, когда российский «Осимертиниб» появился в продаже, его сразу же попытались вытеснить с рынка. Выяснилось, что фармкомпания AstraZeneca не гнушается даже рассылкой писем по медучреждениям с призывом не приобретать отечественный высококачественный аналог. На фоне таких подрывающих репутацию препарата действий в конце прошлого года российского производителя сняли с участия в тендерах на приобретение лекарства для терапии больных раком легких в 2025 году. Стоит отметить, что сама AstraZeneca при этом заявки на участие в конкурсах не отправляла, вероятно, не желая опускать цену до стоимости российского препарата.