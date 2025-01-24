AstraZeneca пытается вытеснить российскую компанию с рынка лекарств от рака легких

Posted 24 января, 08:36
Published 24 января, 08:36
Modified 24 января, 08:36
Updated 24 января, 08:36
Как пишет «Газета.Ru», в нашей стране осимертиниб внесен в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и приобретается Минздравом на бюджетные средства.
Лекарственное средство на основе осимертиниба «Тагриссо» в Россию имеет возможность поставлять только британо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca. В прошлом году отечественная фармкомпания «АксельФарм» наладила производство российского аналога препарата «Осимертиниб» с доказанной сопоставимой эффективностью, который при этом имеет стоимость на 40% ниже.
Собственное производство более бюджетного аналога дает возможность сэкономить государственный бюджет и сократить до минимума риски нехватки лекарства для терапии больных, доступность которого в медучреждениях зависит от политики европейской компании. Летом 2024 года, когда российский «Осимертиниб» появился в продаже, его сразу же попытались вытеснить с рынка. Выяснилось, что фармкомпания AstraZeneca не гнушается даже рассылкой писем по медучреждениям с призывом не приобретать отечественный высококачественный аналог. На фоне таких подрывающих репутацию препарата действий в конце прошлого года российского производителя сняли с участия в тендерах на приобретение лекарства для терапии больных раком легких в 2025 году. Стоит отметить, что сама AstraZeneca при этом заявки на участие в конкурсах не отправляла, вероятно, не желая опускать цену до стоимости российского препарата.
В итоге за последние два месяца 2024 года из-за отсутствия заявок пришлось отменить около 26 конкурсов, включая крупный тендер на закупку 780 упаковок лекарственного средства для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы.
И сейчас, пока европейская компания сражается за монополию на реализацию этого препарата, россияне могут лишь надеяться, что им удастся дождаться жизненно необходимого лекарства для терапии рака легких, которая не терпит промедления, несущего риск для жизни пациента.
Пока российским производителям не удается честно конкурировать с иностранными компаниями, ждать повышения доступности препарата, обеспечения лекарственной безопасности страны и оптимизации расходования средств государственного бюджета, несмотря на все принимаемые властями меры, не приходится.