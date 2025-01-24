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Posted 24 января, 10:54

Published 24 января, 10:54

Modified 24 января, 10:56

Updated 24 января, 10:56

Сотрудник «Гознака» в Краснокамске получил серьезные травмы на работе

Электромонтёр Краснокамской фабрики «Гознака» получил серьезные травмы на работе

24 января 2025, 10:54
Фото: https://kbf.goznak.ru
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Сотрудник «Гознака» в Краснокамске получил серьезные травмы на работе

У мужчины сломаны позвонок и нога во многих местах.

Работник Краснокамской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» Министерства финансов РФ серьезно пострадал на рабочем месте. У мужчины сломаны позвонок и нога во многих местах, сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

По предварительной информации установлено, что 15 января в первой половине дня, электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда, 66-летний мужчина, получил травму в ходе осмотра места прокладки кабеля. Его левая нога попала в расстояние между отбойником и приставной тумбой. Согласно медицинскому заключению у пострадавшего диагностированы закрытый поперечный перелом левого бедра со смещением, закрытый перелом пяточной кости слева со смещением, неосложненный компрессионный перелом позвонка, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.

Сейчас ведомство расследует обстоятельства тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником Краснокамской печатной фабрики «Гознака». В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин получения травмы. Проводятся осмотр места происшествия, опросы очевидцев и должностных лиц работодателя.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти человека по неосторожности в результате пьяного вождения без водительских прав (п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

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