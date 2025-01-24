Электромонтёр Краснокамской фабрики «Гознака» получил серьезные травмы на работе

По предварительной информации установлено, что 15 января в первой половине дня, электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда, 66-летний мужчина, получил травму в ходе осмотра места прокладки кабеля. Его левая нога попала в расстояние между отбойником и приставной тумбой. Согласно медицинскому заключению у пострадавшего диагностированы закрытый поперечный перелом левого бедра со смещением, закрытый перелом пяточной кости слева со смещением, неосложненный компрессионный перелом позвонка, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.