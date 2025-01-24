«Киберслав», которого мы заслужили. Как волшебные твари и чудо-богатыри нас влюбили

Но, несмотря на количество отсылок, мультсериал оригинальный и очень самобытный продукт. Это в наши дни уже редкость. И своим явлением он освежает уже застоявшийся жанр богатыристики не только за счет креативности, но и своей смелости. Потому что «Киберслав» это анимация для взрослых, где всё очень хорошо с насилием, кровью и обнаженкой. Пожалуй, даже лучше, чем в недавнем мультсериале Джеймса Ганна про отряд монстров-коммандос. Просто, порой проекты нашей сказочной волны слишком стремятся понравиться семейной аудитории (почему — см. пункт про деньги), отчего выходят очень приторными. «Киберслав», насколько это возможно в наших обстоятельствах, энергичен и отморожен, но по-хорошему. Вся кровища и нагота там оправданны художественно и служат сюжету. Поэтому, когда пилотная серия заканчивается, сразу же хочется продолжения, и остается надеяться, что ждать его не придется еще семь лет.