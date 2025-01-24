«Киберслав», которого мы заслужили. Как волшебные твари и чудо-богатыри нас влюбили

Posted 24 января, 07:39
Published 24 января, 07:39
Modified 24 января, 07:50
Updated 24 января, 07:50
Мы рождены, чтоб сказку сделать кассой. Кажется, под таким девизом последние несколько лет живут российские продюсеры. Засилье сказок, мистических историй или откровенной эксплуатации советского культурного наследия, в котором хватает мистических историй и сказок, овладело нашим кинорынком.
На больших экранах Емели, Иванушки-дурачки, домовые, богатыри и прочие добры молодцы рубятся не на жизнь, а на смерть с нечистой силой и недобрыми людьми. А иногда и сами с собой. В эти новогодние праздники «Финист. Первый богатырь» (6+), продолжение большой богатырской кинофраншизы (которую, вообще-то, когда-то запускал «Дисней»), сцепился в битве за сердца и кошельки граждан с «Волшебником Изумрудного города» (6+), что должен новую франшизу запустить (запланировано три фильма). Итог сечи пока устраивает всех — оба фильма собрали по паре миллиардов. Стратегия «Чебурашки» (6+), когда в новогодние праздники родители идут с детьми на что-то знакомое-доброе-светлое и делают ему кассу этим коллективным посещением, работает безотказно.
На малых экранах, то есть в сериалах, всё еще веселее. Там многочисленные спецотряды отечественных «людей в черном» либо давят всяких распоясавшихся сказочных тварей (крутые сериалы «Сергий против нечисти» (18+), «Волшебный участок» (18+), «Красный 5» (18+), «Разрешите обратиться» (18+), неудачный, но милый «Молот ведьм» (16+), либо пробуют с ними договориться (франшиза «13 клиническая» с двумя сериалами, оба хорошие).
Почему возник такой спрос на сказки и мистику? Понятно, что первый же ответ — эскапизм и попытка уйти от цензуры. Критики (в основном те, что уехали за тридевять земель) восклицают, что еще во времена Застоя кино спряталось в сказки и иносказательность. Вот и сейчас так же. Доля истины тут, может, и есть, но это еще не весь ответ. Нынешнее путешествие в гости к сказке все-таки более сложное явление.
Еще один простой ответ — деньги. Зрители идут на знакомое. И это не мы придумали, западный кинематограф (читай голливудский) уже давно питается соками былых успехов. Почти все самые крупные прокатные успехи прошлого года это сиквелы-приквелы-спиноффы франшиз. Просто, за неимением кинокомиксов и из-за того, что в годы расцвета масскульта конца 1980-х — начала 1990-х стране было немного не до кино, обращаться стали именно к сказкам и советскому кинонаследию (другого просто нет).
Еще одну причину можно обозначить как «разбитое сердце индустрии». Разбили его наши заокеанские партнеры. Дело в том, что до начала 2020-х наши продюсеры и режиссеры очень хотели на Запад, в Нетфликс и вообще в Голливуд. Там все деньги. Амбиции были небезосновательны — наш продукт начал продаваться туда, совместные проекты стали делать. Правда, Россия в далеких-далеких королевствах была интересна лишь в двух видах: либо косящая под эти самые королевства и лишенная самобытности, либо злая, мрачная, голодная, страшная и людоедская, то есть вышедшая из пропаганды времен Холодной войны.
Но после известных событий оказалось, что мы вообще ни в каком виде в заморских странах больше не нужны! Ни хорошие, потому что больше не можем быть хорошими, ни плохие, потому что в кино мы недостаточно плохие. Оказавшись наедине с отечественным зрителем, к тому же лишенным официальной голливудской продукции, наша киноиндустрия начала отращивать самобытность, превращая забугорные жанры в наши. Потому что единственной альтернативой этому было лечь в канаву и сдохнуть с тоски. Наших киноделов это явно не устраивало. Они в той канаве уже лежали тридцать лет назад.
Так, многочисленные проекты про маньяков стали нашими ужасами — триллерами, хоррорами, слешерами. Бесконечные фильмы и сериалы про «лихие 90-е» — это отечественный Дикий Запад и гангстерские саги времен «сухого закона» одновременно. А сказки — это уже российская супергероика, русский-народ эпик, на который можно ходить всей семьей.
И к 2025 году этот жанр устоялся, оброс штампами, шаблонами, и пришла пора его подрастрясти. Что и делает мультсериал «Киберслав» (18+). И это парадоксально, ведь этот лубочный киберпанк, где березки и деревянные домики соседствуют с высокотехнологичными имплантами и техникой на грани фантастики, анонсировали еще в 2018 году! Выйди «Киберслав» тогда или даже через пару лет, он мог бы стоять у истоков новой русской сказочной волны, ведь тогда за это направление отвечали лишь бесконечные «Три богатыря» и самый первый «Последний богатырь» (12+).
А сейчас мультсериал-долгострой невольно встряхивает уже устоявшийся жанр. Правда, делает это только одной серией. Сроки выхода всего сезона пока неизвестны. Но и одной серии уже много, чтобы понять, что вышло отлично. Главное, что удалось режиссерам Стасу Дмитриеву, Дмитрию Яковенко и Александре Кречман (Дмитриев и Яковенко еще и сценаристы), так это создать мир, где органично смотрится как бревенчатая церквушка, так и шут на киберпротезах, продающий возле нее на ярмарке калачи.
Кстати, щепетильный вопрос с религией, без которого обойтись было нельзя (что за Русь без храмов?), но легко было нарваться на негодование, решили просто и изящно: в этом мире нет привычного нам христианства, а есть некая Богиня-мать, что создала людей, а ее завистливая злая сестра Лилит создала чудовищ; для борьбы с ними богиня и дала людям некий Источник, откуда и пошли все высокие технологии и киберпротезы.
Киберслав — лучший воин одного из князей. Лучший, потому что он получудище-получеловек, что видно по его измененной демонической руке. Так что нашему Киберславу было бы, о чем потолковать с Неро из игр серии Devil May Cry.
Вообще, визуальных и стилистических заимствований в «Киберславе» хватает с лихвой, от уже упомянутой Devil May Cry до игры Cyberpunk 2077 или целых вселенных вроде «Ведьмака» Анджея Сапковского или Warhammer40 000. А своеобразной отсылкой к фильмам «Марвел» можно назвать то, что озвучивает Киберслава официальный голос Тора, артист Иван Жарков. Кстати, наш земляк, выходец из славной актерской династии Пермского ТЮЗа.
Но, несмотря на количество отсылок, мультсериал оригинальный и очень самобытный продукт. Это в наши дни уже редкость. И своим явлением он освежает уже застоявшийся жанр богатыристики не только за счет креативности, но и своей смелости. Потому что «Киберслав» это анимация для взрослых, где всё очень хорошо с насилием, кровью и обнаженкой. Пожалуй, даже лучше, чем в недавнем мультсериале Джеймса Ганна про отряд монстров-коммандос. Просто, порой проекты нашей сказочной волны слишком стремятся понравиться семейной аудитории (почему — см. пункт про деньги), отчего выходят очень приторными. «Киберслав», насколько это возможно в наших обстоятельствах, энергичен и отморожен, но по-хорошему. Вся кровища и нагота там оправданны художественно и служат сюжету. Поэтому, когда пилотная серия заканчивается, сразу же хочется продолжения, и остается надеяться, что ждать его не придется еще семь лет.
Но даже такое эпизодическое явление «Киберслава» народу позволяет говорить, что с отращиванием самобытности у нашего масскульта всё нормально, растет помаленьку, и даже такой затасканный жанр, как киносказка, может еще обновляться. И это хорошо, значит сказочке еще не конец. Но кто слушал, всё равно, молодец.