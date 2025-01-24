Кот — звезда телевидения, нормативы и перекрытие. Что интересовало пермяков на неделе

Так, до 1 октября этого года закрыли часть улицы около дома на Пермской, 86. Здесь, к слову, строится элитная мнонолитная десятиэтажка. Дом хотят достроить в IV квартале текущего года. А пока планируйте поездки заранее, если вдруг вам нужно в тот район.