properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 13:00

Published 24 января, 13:00

Modified 24 января, 13:00

Updated 24 января, 13:00

Кот — звезда телевидения, нормативы и перекрытие. Что интересовало пермяков на неделе

Кот — звезда телевидения, нормативы и перекрытие. Что интересовало пермяков на неделе

24 января 2025, 13:00
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных новостях по мнению читателей Properm.ru.

Атака БПЛА на соседний регион

Утром 20 января аэропорт Казани закрыли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров гражданских самолетов. Очевидцы сообщали, что видели вспышку от взрыва БПЛА.

После этого в Республике Татарстан была объявлена опасность атаки беспилотников. Был также закрыт аэропорт в Нижнекамске, однако спустя несколько часов аэровокзалы возобновили свою работу. В итоге никто из людей не пострадал.

Новый автобусный маршрут

В Мотовилихинском районе с 1 февраля запустят новый кольцевой автобусный маршрут №82. Он свяжет микрорайон Вышка-1 с социальными объектами на улице КИМ, а также позволит подвозить пассажиров к общественному транспорту на площади Восстания.

Интересно, что маршрут будет ходить только в одном направлении. На линию выйдут автобусы малого класса. Они последуют по ряду улиц, начиная от Гашкова и заканчивая Соликамской, Кирпичной и снова Гашкова.

Звезда телевидения — кот

Специалист по возвращению пищевой мотивации, простой пермский кот Брют живет у журналистки Ольги Юшковой. Он стал героем ее видео и сторис. А затем один из роликов, в котором Брют помогает псу Персику улучшить аппетит (то есть, опускает голову в миску и пытается стащить еду), набрал более 2,5 млн просмотров.

Ольгу пригласили на Первый канал вместе с Брютом. В ближайший месяц программа выйдет в эфир, и вся страна узнает историю бездомного кота, прославившегося в интернете. Ждем!

Перекрытие улицы в центре города

Кажется, это уже типичная пермская история, когда что-то закрывают, ограничивают движение или меняют маршруты. Хотя, скорее всего, ремонтные работы кипят и в других городах.

Так, до 1 октября этого года закрыли часть улицы около дома на Пермской, 86. Здесь, к слову, строится элитная мнонолитная десятиэтажка. Дом хотят достроить в IV квартале текущего года. А пока планируйте поездки заранее, если вдруг вам нужно в тот район.

Новые нормативы на воду

С этого года в Прикамье начали действовать новые нормативы для расчета платы за услуги водоснабжения и водоотведения. Изменения закреплены в приказе краевого Минтарифов от 20 декабря 2024 года.

Платить по нормативу нужно не всем, а только в случаях, когда не установлен счетчик или прибор учета вышел из строя. Кроме того, норматив действует, если собственник жилья не передает показания счетчиков более трех месяцев. Что изменилось — читайте по ссылке.

Читайте также:
Курт Кобейн, смородина и квартира за 2 миллиона. Новости недели в Пермском краеДело о гибели туристки и массовое отравление пермяков. Новости недели в ПрикамьеМагазин-нарушитель, финал показов балетов и проездные. Главное за неделю в Прикамье
#Общество#Пермь#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика