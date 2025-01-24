Кот — звезда телевидения, нормативы и перекрытие. Что интересовало пермяков на неделе

Posted 24 января, 13:00
Published 24 января, 13:00
Modified 24 января, 13:00
Updated 24 января, 13:00
Утром 20 января аэропорт Казани закрыли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров гражданских самолетов. Очевидцы сообщали, что видели вспышку от взрыва БПЛА.
После этого в Республике Татарстан была объявлена опасность атаки беспилотников. Был также закрыт аэропорт в Нижнекамске, однако спустя несколько часов аэровокзалы возобновили свою работу. В итоге никто из людей не пострадал.
В Мотовилихинском районе с 1 февраля запустят новый кольцевой автобусный маршрут №82. Он свяжет микрорайон Вышка-1 с социальными объектами на улице КИМ, а также позволит подвозить пассажиров к общественному транспорту на площади Восстания.
Интересно, что маршрут будет ходить только в одном направлении. На линию выйдут автобусы малого класса. Они последуют по ряду улиц, начиная от Гашкова и заканчивая Соликамской, Кирпичной и снова Гашкова.
Специалист по возвращению пищевой мотивации, простой пермский кот Брют живет у журналистки Ольги Юшковой. Он стал героем ее видео и сторис. А затем один из роликов, в котором Брют помогает псу Персику улучшить аппетит (то есть, опускает голову в миску и пытается стащить еду), набрал более 2,5 млн просмотров.
Ольгу пригласили на Первый канал вместе с Брютом. В ближайший месяц программа выйдет в эфир, и вся страна узнает историю бездомного кота, прославившегося в интернете. Ждем!
Кажется, это уже типичная пермская история, когда что-то закрывают, ограничивают движение или меняют маршруты. Хотя, скорее всего, ремонтные работы кипят и в других городах.
Так, до 1 октября этого года закрыли часть улицы около дома на Пермской, 86. Здесь, к слову, строится элитная мнонолитная десятиэтажка. Дом хотят достроить в IV квартале текущего года. А пока планируйте поездки заранее, если вдруг вам нужно в тот район.
С этого года в Прикамье начали действовать новые нормативы для расчета платы за услуги водоснабжения и водоотведения. Изменения закреплены в приказе краевого Минтарифов от 20 декабря 2024 года.
Платить по нормативу нужно не всем, а только в случаях, когда не установлен счетчик или прибор учета вышел из строя. Кроме того, норматив действует, если собственник жилья не передает показания счетчиков более трех месяцев. Что изменилось — читайте по ссылке.