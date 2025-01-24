Массовое ДТП привело к временному перекрытию важной трассы в Пермском крае

Posted 24 января, 06:30
Published 24 января, 06:30
Modified 24 января, 06:32
Updated 24 января, 06:32
Сегодня утром, 24 января, закрыли участок автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит» в направлении Перми. Причиной ограничений стало массовое ДТП на 59 километре дороги. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщают в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, путей объезда участка нет.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Очевидцы рассказали, что здесь столкнулись 12 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком».