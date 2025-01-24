Массовое ДТП привело к временному перекрытию важной трассы в Пермском крае

Сегодня утром, 24 января, закрыли участок автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит» в направлении Перми. Причиной ограничений стало массовое ДТП на 59 километре дороги. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщают в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, путей объезда участка нет.