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Posted 24 января, 06:30

Published 24 января, 06:30

Modified 24 января, 06:32

Updated 24 января, 06:32

Участок трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит» закрыли

Массовое ДТП привело к временному перекрытию важной трассы в Пермском крае

24 января 2025, 06:30
Фото: properm.ru.

Участок трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит» закрыли

Сюжет
Дтп
На месте аварии работают госавтоинспекторы.

Сегодня утром, 24 января, закрыли участок автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к поселку Ачит» в направлении Перми. Причиной ограничений стало массовое ДТП на 59 километре дороги. По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщают в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, путей объезда участка нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Очевидцы рассказали, что здесь столкнулись 12 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком».

Фото: Telegram-канал «Пермь с огоньком»
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#Авто#Дтп#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие#Госавтоинспекция#Массовое ДТП
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