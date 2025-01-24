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Posted 24 января, 09:05

Published 24 января, 09:05

Modified 24 января, 11:11

Updated 24 января, 11:11

В Пермский край впервые за последние 60 лет морозы пришли лишь после 20 января

Морозы в Прикамье пришли зимой позже, чем это было в последние 60 лет

24 января 2025, 09:05
Фото: properm.ru.

В Пермский край впервые за последние 60 лет морозы пришли лишь после 20 января

Поначалу обещали 33-градусные морозы, но температура воздуха оказалась чуть выше.

В Пермском крае отмечены первые за зиму 30-градусные морозы. Они наступили на этой неделе, 22 и 23 января, обращает внимание научно-популярный проект «Метеоролог и я». В среду температурный минимум зарегистрирован на уровне -30,8°, а спустя сутки -30,5°.

Это самый поздний срок наступления морозов в нашем регионе за последние 60 лет. По статистике, до нынешнего года позднее всего настоящие зимние холода приходили в Пермский край 20 января 1983 года (зимой 1982–1983 годов).

Синоптики ранее предупреждали, что в Прикамье на неделе с 20 января придут морозы до -33°.

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#Регион#Пермь#Погода#Зима#Мороз
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