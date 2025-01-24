Морозы в Прикамье пришли зимой позже, чем это было в последние 60 лет

Posted 24 января, 09:05
Published 24 января, 09:05
Modified 24 января, 11:11
Updated 24 января, 11:11
В Пермском крае отмечены первые за зиму 30-градусные морозы. Они наступили на этой неделе, 22 и 23 января, обращает внимание научно-популярный проект «Метеоролог и я». В среду температурный минимум зарегистрирован на уровне -30,8°, а спустя сутки -30,5°.
Это самый поздний срок наступления морозов в нашем регионе за последние 60 лет. По статистике, до нынешнего года позднее всего настоящие зимние холода приходили в Пермский край 20 января 1983 года (зимой 1982–1983 годов).
Синоптики ранее предупреждали, что в Прикамье на неделе с 20 января придут морозы до -33°.