Морозы в Прикамье пришли зимой позже, чем это было в последние 60 лет

В Пермском крае отмечены первые за зиму 30-градусные морозы. Они наступили на этой неделе, 22 и 23 января, обращает внимание научно-популярный проект «Метеоролог и я». В среду температурный минимум зарегистрирован на уровне -30,8°, а спустя сутки -30,5°.