Музей автомобилей «Ретро-гараж» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

Posted 24 января, 07:21
Published 24 января, 07:21
Modified 24 января, 07:56
Updated 24 января, 07:56
Проект музея «Ленинград — Молотов. Маршрут Победы» получит грант из Фонда президентских грантов в размере 6,6 млн рублей. Уже шестой раз деятельность музея поддержана на федеральном уровне. В конкурсе «Ретро-гараж» по баллам занял второе место из проектов-победителей с «пермской пропиской». Всего от края поддержан 31 проект на сумму более 90 млн рублей. Проект музея называется «Ленинград — Молотов. Маршрут Победы» — создан к 80-летию Великой Победы и направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Недавно рассекреченные архивные материалы ГБУК Госархив Пермского края, а также документы и исторические факты, обнаруженные при реализации проекта, будут представлены впервые. Эвакуация ленинградских предприятий, музеев, театров, учебных заведений и населения в Молотовскую (Пермскую) область в годы Великой Отечественной войны была беспрецедентной по масштабу и значению. Она не только помогла сохранить сотни тысяч жизней и позволила продолжить работу стратегически важных ленинградских предприятий, но и дала мощный импульс развитию экономического, научного и культурного развития нынешнего Пермского края.
Проектом предусмотрен цикл просветительских мероприятий для школьников и студентов Перми и Санкт-Петербурга о пермском периоде эвакуации Ленинграда (уличная выставка из 10 стендов, для учебных заведений — мобильная выставка из 10 стендов и более 30 лекций). Молодежь и подростки через яркие исторические факты узнают о роли и значении транспорта в масштабной эвакуации, о героизме транспортников в тылу и посвященных этому памятных местах, о культурной жизни и выставках мировых шедевров в Молотове, о работе ленинградских музеев.
Мобильная стендовая выставка и не менее шести лекций будут представлены в Санкт-Петербурге на традиционных «Пермских днях в Военмехе». В пермском музее «Ретро гараж», затем в Музее обороны и блокады Ленинграда будет представлена стационарная выставка с артефактами военной эпохи о героической работе молотовского транспортного эвакопункта — одного из лучших в СССР и о работе в эвакуации ленинградских культурных учреждений.
Чрез памятные места эвакуации пройдут ретро-автопробеги с участием исторической ЖД-техники и Пермского губернского оркестра.
Авторы проекта рассчитывают в будущем на создание в Перми представительства Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В мероприятиях проекта примут участие не менее 5000 учащихся школ и не менее 5000 представителей молодежи, не менее 100 волонтеров.
В единственном музее ретро-техники в Перми представлены:
Про то, как давно и тщетно ищет помещение под Ретро-гараж команда музея, читайте здесь.