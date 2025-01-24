Музей автомобилей «Ретро-гараж» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

Недавно рассекреченные архивные материалы ГБУК Госархив Пермского края, а также документы и исторические факты, обнаруженные при реализации проекта, будут представлены впервые. Эвакуация ленинградских предприятий, музеев, театров, учебных заведений и населения в Молотовскую (Пермскую) область в годы Великой Отечественной войны была беспрецедентной по масштабу и значению. Она не только помогла сохранить сотни тысяч жизней и позволила продолжить работу стратегически важных ленинградских предприятий, но и дала мощный импульс развитию экономического, научного и культурного развития нынешнего Пермского края.



Проектом предусмотрен цикл просветительских мероприятий для школьников и студентов Перми и Санкт-Петербурга о пермском периоде эвакуации Ленинграда (уличная выставка из 10 стендов, для учебных заведений — мобильная выставка из 10 стендов и более 30 лекций). Молодежь и подростки через яркие исторические факты узнают о роли и значении транспорта в масштабной эвакуации, о героизме транспортников в тылу и посвященных этому памятных местах, о культурной жизни и выставках мировых шедевров в Молотове, о работе ленинградских музеев.