Новый российский проект повысит привлекательность технических специальностей

Posted 24 января, 13:17
Published 24 января, 13:17
Modified 24 января, 13:19
Updated 24 января, 13:19
24 января в Магнитогорске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Дмитрием Пучковым, управляющим директором «Авито Работы», и Андреем Козловским, директором учебного центра ММК. Инициатива была поддержана Агентством стратегических инициатив.
Документ положил начало новому партнерству в рамках проекта «PRO Формат», целью которого является совместная работа предприятий, образовательных учреждений и бизнеса по сохранению и развитию человеческого капитала. Основная цель соглашения — определить направления взаимодействия между ведущим мировым производителем стали и популярной платформой для поиска работы и сотрудников.
Подписанты намерены проводить мероприятия, направленные на привлечение интереса молодежи к техническим профессиям, их профессиональную ориентацию, а также рекрутинг и внедрение научно-технических решений в производство.
Авито Работа стала одной из первых бизнес-структур, поддержавших проект «PRO Формат».
ММК как флагманское промышленное предприятие нуждается в талантливых и эффективных кадрах, которые отвечают вызовам, связанным с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов.
Авито Работа, используя внутреннюю аналитику больших данных, способна помочь производственному сектору в объективной оценке состояния рынка труда и перспектив его развития, а также в применении лучших практик по обучению, найму и развитию специалистов.
Основные направления сотрудничества касаются подготовки и повышения квалификации специалистов в металлургии и других отраслях, развития профориентационных программ для школьников и студентов, популяризации инженерных и рабочих профессий, а также реализации совместных инициатив по промышленному туризму.
Работодателям предоставляется возможность обмена передовыми методами взаимодействия с сотрудниками.
По словам Дмитрия Пучкова, начало работы с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учётом запросов современной экономики. По данным Авито Работы, наиболее привлекательными для россиян в производственной сфере являются такие профессии, как инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти важные позиции, но и системно развивать их навыки для карьерного роста и роста промышленного потенциала страны.
Со своей стороны Андрей Козловский отметил, что сотрудничество в конкретных проектах подразумевает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру, избегая создания новых административных единиц. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в выполнении задач и пилотных проектов, снизит затраты времени и средств на создание новых юридических лиц.