Пермские станции Свердловской дороги установили рекорд по отгрузке удобрений

Posted 24 января, 13:29
Published 24 января, 13:29
Modified 24 января, 13:30
Updated 24 января, 13:30
Погрузка удобрений на СвЖД достигла исторического максимума. В 2024 году отправлено 18,4 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба дороги.
В том числе на экспорт отправлено 14 млн тонн, а внутри страны — 4,4 млн тонн
Растёт объем перевозок удобрений в контейнерах — в 2024 году отмечен рост в 1,3 раза.
Основные станции погрузки удобрений находятся в Пермском крае:
РЖД планирует приступить к строительству детской железной дороги в Перми в 2025 году. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на планы РЖД.