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Posted 24 января, 13:29

Published 24 января, 13:29

Modified 24 января, 13:30

Updated 24 января, 13:30

С железнодорожных станций в Прикамье за 2024 год отгружено 18,4 млн т. удобрений

Пермские станции Свердловской дороги установили рекорд по отгрузке удобрений

24 января 2025, 13:29
Фото: СвЖД.

С железнодорожных станций в Прикамье за 2024 год отгружено 18,4 млн т. удобрений

В 2024 году отправлено 18,4 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 20% больше, чем годом ранее.

Погрузка удобрений на СвЖД достигла исторического максимума. В 2024 году отправлено 18,4 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба дороги.

В том числе на экспорт отправлено 14 млн тонн, а внутри страны — 4,4 млн тонн

Растёт объем перевозок удобрений в контейнерах — в 2024 году отмечен рост в 1,3 раза.

Основные станции погрузки удобрений находятся в Пермском крае:

  • Березники-Сортировочная
  • Соликамск-2
  • Заячья Горка
  • Осенцы
  • Углеуральская.

РЖД планирует приступить к строительству детской железной дороги в Перми в 2025 году. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на планы РЖД.

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#Экономика#Железная дорога#Минеральные удобрения#Удобрения
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