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Posted 24 января, 07:44

Published 24 января, 07:44

Modified 24 января, 07:46

Updated 24 января, 07:46

В разных районах Перми днем 24 января громко звучали сирены

Пермяки в разных районах города услышали звук сирен. Стоит ли беспокоиться?

24 января 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney.

В разных районах Перми днем 24 января громко звучали сирены

Ситуацию объяснили краевые власти.

Сегодня, 24 января, около 12:00 жители разных районов Перми встревожились, услышав звуки оповещения «Внимание всем!». Сигналы сирен раздавались в течение 2-3 минут, говорят очевидцы.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья сообщают, что сегодня в первой половине дня в регионе проведена внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения. «В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края, в связи с чем возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — говорят в краевом Минтербезе.

Если вы услышали звук сирен сегодня, не паникуйте. О происшествиях сообщайте по единому телефону экстренных служб 112.

Проверка системы оповещения о ЧС проводилась в начале октября прошлого года. При этом некоторые пермяки писали Properm.ru, что ничего не слышали. Мероприятие было плановым.

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#Видео#Общество#Пермь#Проверка#Сирены
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