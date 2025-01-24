Пермяки в разных районах города услышали звук сирен. Стоит ли беспокоиться?

Posted 24 января, 07:44
Published 24 января, 07:44
Modified 24 января, 07:46
Updated 24 января, 07:46
Сегодня, 24 января, около 12:00 жители разных районов Перми встревожились, услышав звуки оповещения «Внимание всем!». Сигналы сирен раздавались в течение 2-3 минут, говорят очевидцы.
В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья сообщают, что сегодня в первой половине дня в регионе проведена внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения. «В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края, в связи с чем возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — говорят в краевом Минтербезе.
Если вы услышали звук сирен сегодня, не паникуйте. О происшествиях сообщайте по единому телефону экстренных служб 112.
Проверка системы оповещения о ЧС проводилась в начале октября прошлого года. При этом некоторые пермяки писали Properm.ru, что ничего не слышали. Мероприятие было плановым.