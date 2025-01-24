Пермяки в разных районах города услышали звук сирен. Стоит ли беспокоиться?

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья сообщают, что сегодня в первой половине дня в регионе проведена внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения. «В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края, в связи с чем возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — говорят в краевом Минтербезе.